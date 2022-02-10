Главврачом рязанского перинатального центра стал Александр Терещенко

Главным врачом перинатального центра Рязанской области назначен Александр Терещенко. Соответствующий приказ руководитель регионального минздрава подписал 9 февраля 2022 года.

Александр Борисович Терещенко в 1992 году окончил лечебный факультет Рязанского медицинского университета имени Павлова. Да нового назначения Терещенко возглавлял Женскую консультацию №1, еще ранее – был главным врачом Центра охраны здоровья семьи и репродукции.

Александр Терещенко - врач-дерматовенеролог высшей квалификационной категории. Стаж работы – 27 лет.

Накануне стало известно, что главный врач перинатального центра Ирина Девятова, видимо, после жуткого скандала с роженицей, покинула должность. Официальная причина ухода – собственное желание.

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