Жена футболиста Дмитрия Тарасова высказалась о трагедии рязанской семьи Инзиных

Анастасия Тарасова (Костенко) обратила внимание на ситуацию рязанки Вероники Инзиной. Сама она в октябре 2021 года родила футболисту Дмитрию Тарасову сына. Фото: www.instagram.com/kostenko.94/

Анастасия Тарасова (Костенко), жена футболиста Дмитрия Тарасова, обратила внимание на ситуацию рязанки Вероники Инзиной. Во время беременности врачи подтверждали необходимость кесарева сечения для будущей мамы, однако в последний момент в перинатальном центре решили обойтись без него. Ребенок родился с тяжелыми травмами, впал в глубокую кому и в итоге скончался (читать подробнее).

«Бывают разные случаи, безусловно, но когда все происходит, как с этой парой из Рязани, то простите… То, что случилось во время родов Вероники – это никому неизвестный прокол, адский», - написала Анастасия Тарасова в своем Instagram.

Ранее Вероника Инзина рассказывала, что плакала, просила сделать кесарево («хотя бы платно»), но заведующая акушерского отделения патологии беременности Татьяны Легостаева якобы ответила «со смехом», что у нее все хорошо, и родит она сама.

«Как же хочется, чтобы каждая (женщина) была уверена в себе и своем враче», - высказалась Анастасия Тарасова.

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