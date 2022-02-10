Главврач рязанского перинатального центра ушла с занимаемой должности

Главный врач Областного клинического перинатального центра в Рязани Ирина Девятова ушла с занимаемой должности. Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников.

Девятова возглавила учреждение с 2019 года. Общий стаж работы Ирины Николаевны в сфере здравоохранения составляет 38 лет.

Отметим, что возглавил перинатальный центр вместо Девятовой - Александр Терещенко (чем он известен).

Напомним, что ранее в Перинатальном центре скончался младенец. По данному факту СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».