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Общество10 февраля 2022 10:44

Главврач рязанского перинатального центра ушла с занимаемой должности

Ранее в медучреждении скончался младенец, возбуждено уголовное дело
Источник:kp.ru
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Главный врач Областного клинического перинатального центра в Рязани Ирина Девятова ушла с занимаемой должности. Об этом «КП-Рязань» стало известно из собственных источников.

Девятова возглавила учреждение с 2019 года. Общий стаж работы Ирины Николаевны в сфере здравоохранения составляет 38 лет.

Отметим, что возглавил перинатальный центр вместо Девятовой - Александр Терещенко (чем он известен).

Напомним, что ранее в Перинатальном центре скончался младенец. По данному факту СК России по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».