Мама умершего в рязанском Перинатальном центре младенца ищет других пострадавших

Рязанка Вероника Инзина, ребенок которой скончался в рязанском Перинатальном центре, ищет других пострадавших. Пост женщина опубликовала в своем Instagram.

Мама умершего малыша попросила откликнуться всех, кто столкнулся с врачебной ошибкой, халатным отношением или денежным вымогательством.

«Главное сейчас не молчать, не бездействовать, не бояться», - завершила свое обращение Инзина.

Ребенок Вероники и Олега Инзиных появился на свет с тяжелыми травмами и более месяца находился в глубокой коме. 22 января мальчик скончался. По факту смерти младенца следователи возбудили уголовное дело по статье УК России «Причинение смерти по неосторожности».