Половодье в Рязани 2021: МЧС объявило на начале подтоплений

Жизнеобеспечение сел и деревень, попавших в зону половодья в Рязанской области, не нарушено. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рязанской области началось весеннее половодье. Об этом 30 марта официально объявили в региональном управлении МЧС. Во всех селах, деревнях и других населенных пунктах, которые во время разлива рек может отрезать водой во время половодья 2021 года, МЧС организовало дежурство пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб. В частности, на борьбу со стихией готовы выйти подрывники со взрывчаткой и железнодорожники.

Если говорить конкретнее, то на дежурство в населенных пунктах заступило пять пожарных расчетов:

- деревня Дмитриевка, деревня Ширино, деревня Красная Яблонька Сапожковского района;

- село Липовка Сасовского района;

- село Шелемишево, деревня Ураково Скопинского района;

- деревня Осиновка и деревня Малое Самарино Ряжского района.

В случае необходимости людям помогут и на воде. Для этих целей уже готовы автомобили, оснащенные средствами спасения на воде.

Половодье в Рязани в 1994 году. Фото: Александр КАРАВАЕВ

По данным центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 31 марта 12:00, за сутки в черте Рязани уровень воды в Оке повысился на 8 см и составил 9 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 13 см и составляет 100 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

Данные по половодью 2021 в Рязанской области:

- в районе Касимова в начале весеннего половодья уровень воды в Оке повысился на 3 см составляет 77 см выше нулевой отметки гидрологического поста;

- на реке Мокша в черте поселка Кадом уровень воды повысился на 2 см и составляет 158 см выше нулевой отметки;

- в реке Проня в черте деревни Быково уровень воды повысился на 17 см и составляет 247 см выше нулевой отметки;

- в районе деревни Деулино уровень воды в реке Пра не изменился - 110 см;

- в районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 69 см и составляет 409 см;

- у Скопина уровень воды в реке Верда повысился на 21 см и составляет 174 см.

Кроме того, в результате половодья в Рязанской области подтопило два моста – возле села Шелемишево Скопинского района и в городе Ряжске. Можно посмотреть подробнее, насколько сантиметров мосты ушли под воду.

Специалисты дают прогноз по половодью в Рязанской области на ближайшие сутки: в результате подъема воды в реке Пара прогнозируется подтопление низководных мостов у деревень Ширино, Красная Яблонька, и Скит Свято-Даниловского монастыря Сапожковского района. на этих участках будут работать лодочные переправы.

В случае необходимости в Рязанской области откроют лодочные переправы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Метеорологи регулярно обновляют свой прогноз по половодью в Рязани в 2021 году, но не исключают, что разлив рек этой весной может стать самым масштабным за последние 7 лет.

Кстати, о самых крупнейших половодьях, которые были в Рязани за последние 60 лет можно узнать в материале «Дети на льдинах - теплоходы на лугах: ТОП-5 самых больших половодий в Рязани». Сможете сравнить, реалии далеко давних лет от сегодняшних дней.

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Чем паводок отличается от половодья

Знаете, чем отличается паводок от половодья? Паводок - это резкое увеличение уровня воды в реке из-за быстрого таяния снега, ледников или сильных обильных дождей. Паводок может повторяться несколько раз в год хоть весной, хоть летом – не имеет значения. Это кратковременное и внезапное явление. Продолжительность паводка может составить от нескольких минут до нескольких суток.

Что касается половодья, то это высокий и длительный подъем уровня воды, когда реки выходят из русла на пойму. Вызывают половодье продолжительный приток воды из-за таяния снега на равнинах, летнего таяния снега и ледников в горах или обильных дождей.

В отличие от паводка, половодье повторяется ежегодно.

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