Половодье в Рязани 2021: на борьбу со стихией выйдут подрывники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вскрытие рек в Рязанской области может произойти в начале-середине апреля. Такой прогноз по половодью в Рязани и области в 2021 году дал начальник Рязанского ЦГМС Алексей Крутовской на выездном заседании комиссии по предупреждению ЧС.

По словам специалиста, уровень подъема воды, по предварительным данным, составит 4,2–5,8 метров, что ниже опасной отметки в 6,5 метров.

Как отметил замначальника рязанского ГУ МЧС Виктора Машохи, в зоне весеннего половодья могут оказаться 25 населенных пунктов в 11 районах Рязанской области.

К предупреждению и ликвидации возможных ЧС уже готовы более 4 тысяч спасателей, около 2 тысяч единиц техники, 52 плавсредства, девять беспилотников, авиатехника, а также подрывная команда и тонна взрывчатки.

— Нет никаких сомнений, что главы администраций организуют всю работу так, как это требуется, — отметила первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова. — Прошу учесть и отработать все замечания. Люди должны быть уверены, что в случае неприятностей помощь им окажут своевременно.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2021: стоит ли готовить лодки и резиновые сапоги?

Чем грозят последствия обильных снегопадов для природы, села и жителей населенных пунктов по берегам водоемов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!