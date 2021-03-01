Текущая зима хоть и пришла с опозданием, но выдалась на славу - были и морозы, и обильные снегопады. Январь 21-го даже установил рекорд по количеству осадков в этом месяце в третьем тысячелетии. Рады дети, рады лыжники, особенно памятуя предыдущую, практически бесснежную «европейскую» зиму.Но у каждой медали есть две стороны. Весна на пороге, а значит, весь накопившийся снег будет таять. МЧС уже проводит консультации с местными властями по данному поводу.Чего ждать от предстоящей весны, и так ли страшен черт, как его малюют, мы попытаемся разобраться.Много снега - не гарантия потопаВообще для обильного половодья необходимо, чтобы совпало несколько факторов.Во-первых, большие снеговыезапасы. Они есть. С начала зимы выпало 185 миллиметра осадков. Много ли это или мало? Для сравнения: с 1 декабря 2012 по 31 марта 2013 выпало 178 миллиметров, а в апреле в результате разлива затопило автовокзал «Приокский» и часть Торгового городка. Нас ждет то же самое? Возможно, если совпадут другие факторы.Во-вторых, снег должен лечь на землю, насыщенную влагой, или же на сильно промерзшую, чтобы вода не уходила в почву, а скатывалась по поверхности в водоемы. Осень была сухой, а значит, и в земле влаги мало. Но накануне установления снежного покрова десять дней стояли морозы, и снег лег на твердую, промерзшую землю.В-третьих, весна должна быть поздней и дружной. А вот тут уже как карта ляжет… В том же 2013 году снег стал быстро таять только в середине апреля, а в 2016 и 2018 - в первой декаде марта, в результате чего в первом случае половодье было, а в двух других - нет.- Существует три типа весен, - говорит старший преподаватель кафедры географии, экологии и природопользования РГУ, кандидат географических наук Алексей Воробьев, - первый тип - адвективная весна, когда приходят теплые воздушные массы, устанавливается среднесуточная температура с небольшим плюсом, тогда снег тает постепенно. Второй тип - плювиальная весна, когда тепло сопровождается выпадением осадков в виде дождя. Тогда снег тает очень быстро. В этом случае вероятность сильногоразлива рек велика, что мы и наблюдали в 2013 году. Третий тип - солярная весна, когда устанавливается антициклон, днем на солнце небольшой плюс, ночью незначительный минус. Под действием прямых солнечных лучей снег тает и испаряется – вода уходит не в почву, а в воздух. В этом случае больших разливов на реках, протекающих по безлесной местности, не будет. А на лесных речках типа Пры разлив может быть большим - из-за тени деревьев снег тает медленно, и основная его масса доживает до устойчивых плюсовых температур.Предполагать сейчас, с каким типом весны мы столкнемся, - это как гадать на кофейной гуще. Но что даст тот или иной вариант, давайте рассмотрим вместе.Крестьяне молятся на теплый мартНаличие запасов влаги в земле - залог хорошего сева, а значит, и будущего урожая. А как мы помним, осень была теплая и сухая. В земле влаги мало.- Для сельскохозяйственного производства нынешняя снежная зима - благо, - считает доктор сельскохозяйственных наук Михаил Крючков. - Но важно, чтобы весной вода пошла в землю, а не потекла ручьями по поверхности. Для крестьянина теплый март, когда снег тает медленно и постепенно, был бы прекрасным подспорьем. Но одной надеждой жив не будешь. Поэтому сейчас в полях надо проводить работы по уплотнению снега, чтобы он медленнее таял. Причем эти работы не представляют никакой сложности - был бы трактор.Если снег начнет таять в апреле, то много воды в землю не уйдет, а значит, посевную надо будет проводить в более короткие сроки и с точным расчетом.Ранняя весна выгодна и дачникам - можно будет быстрее приступить к работам.В июне в походы не пойдем?А вот для фауны куда лучше будет поздняя весна, сопровождаемая разливом рек. В первую очередь для рыбы - большое половодье позволит отнереститься в комфортных условиях, к тому же на большой площади и небольшой глубине вода быстрее прогревается, а значит, из икры мальки появятся быстрее. Полноводье поможет подняться маточному поголовью рыб в верховья рек – с Волги пойдет стерлядь, а из Оки в мещерские речки - язь.- Для природы большая вода - очень хорошее подспорье, и для рыб, и для птиц, - считает орнитолог Александр Барановский, - реки и болота наполнятся водой, расширится кормовая база. Снежная зима животным помехой не стала, а даже наоборот – лесные птицы спокойно прячутся от мороза и хищников в глубоком снегу. Но есть другой момент. Когда разливаются реки, начинают массово размножаться насекомые, чей жизненный цикл связан с водой. В первую очередь, это комары.Последние два года мы немножко подзабыли, что такое комариный вой около палатки вечером и ночью, - все из-за того, что возможности размножения этих насекомых были сильно ограничены.Если будет большая вода, то о прогулках по лесам в самый комариный месяц - июнь - придется забыть, ну или постоянно натираться репеллентами.Синоптики осторожны в прогнозахДа, опасность большого половодья есть. Однако синоптики, главные специалисты в этой области, осторожны в своих прогнозах. Так, несколько дней назад они выпустили свой предварительный прогноз. Основные его посылы выглядят так:1. Промерзшая поначалу почва начинает подтаивать… снизу. Видимо, сказывается большая снежная «шапка». Так, в районе Рязани почва промерзла всего на 25 сантиметров при норме в 90.2. На утро 15 февраля толщина снежного покрова по области в среднем составляла 47 см (местами достигала 64 см - в Туме), что выше нормы на 90% (местами - до 150% выше нормы). Но тут еще важен запас воды в снеге. Ибо он, как губка, в периоды оттепелей впитывает влагу. Так, на 15 февраля запас воды в снеге по Рязанской области был в среднем на 30-40% выше нормы, а в окрестностях города Рязани – на 48% выше нормы. Также большие запасы насыщенного водой снега наблюдаются и в соседних областях выше по течению Оки.Сухая и слабо промерзшая почва может впитать значительное количество влаги и не допустить ее быстрое и мощное скатывание в русловую сеть, - резюмируют синоптики. Поэтому, несмотря на «перебор» влагозапаса, предварительно предполагается, что максимальные уровни предстоящего половодья на реках области будут около среднемноголетних значений. Например, для Оки в районе Рязани это около 4,5 метра, что приведет к затоплению левобережной поймы.Так что жителям Заокского и Коростова, по-видимому, придется готовить лодки. Однако ученые не настолько оптимистичны.- Все зависит от того, какой будет март, - подводит черту Алексей Воробьев. Если среднесуточные температуры будут положительными или слабоотрицательными, но с плюсом днем, сильного разлива не будет. Если март будет холодным, да еще и с осадками, и снег продержится до конца месяца - большого разлива рек не избежать.В то же время, ранняя весна - затяжная весна. Чтобы растопить такую массу снега, надо много солнечной энергии, а в марте ее еще не настолько много. Законы физики не обманешь…К ЧИТАТЕЛЯМВы стали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;- по телефону: (4912) 95-78-87;- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!