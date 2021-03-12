Половодье в Рязани 2021: разлив рек может стать самым масштабным за последние 7 лет

Прогнозы по половодью в Рязани в 2021 году регулярно меняются. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обильные снегопады, прошедшие этой зимой, резонно вызывают беспокойство у наших граждан: как и когда все это будет таять, насколько масштабным будет половодье в Рязани в 2021 году? Ведь начиная с декабря осадков выпало уже больше, чем с декабря по март 12/13 годов, когда был самый сильный разлив Оки с подтоплением Торгового городка.

По этому поводу 12 марта Гидрометцентр выпустил обновленный прогноз по половодью в Рязани 2021 года.

«В некоторых районах Калужской, Тульской и Рязанской областей, в восточных и юго-восточных районах Московской области выпало осадков 200 – 283% нормы», - сообщает сайт Росгидромета.

Кроме того, в снеге имеются значительные запасы воды – от 50 до 140% выше нормы.

На основании официального гидропрогноза, вскрытие и весенний ледоход покрова в бассейне Средней Оки ожидается на несколько дней позже нормы (т.е. Ока у Рязани - начало апреля, у Касимова – во второй декаде апреля).

Как ожидается, уровень воды в Оке будет немного выше среднегодовых значений, и со составит в районе Рязани около 5 метров. В случае возникновения ледяных заторов – может подняться еще на полметра. А если в период пика половодья пройдут осадки ливневого характера, то возможно повышение дополнительно еще на метр.

Чтобы было понятнее, объясним на примере Рязани. 5 метров – частично затопляется Лесопарк. 6 метров – вода подходит к Окскому проезду, спорткомплекс «Под мостом» будет затоплен.

Вскрытие Оки ожидается в первой – начале второй декады апреля.

— Пожалуй, я соглашусь с прогнозами гидрологов по поводу 5 метров, — говорит кандидат географических наук Алексей Воробьев. — А будет ли подъем воды сильнее, зависит не только от количества дополнительных осадков, но и от того, как скоро начнется активное снеготаяние. Чем позднее начнет таять снег, тем больше поднимется вода в реке.

А пока, на ближайшую неделю, прогноз погоды не предвещает резкого потепления – среднесуточная температура будет колебаться около нулевой отметки.

Ранее сообщалось, к предупреждению и ликвидации возможных ЧС в Рязанской области уже готовы более 4 тысяч спасателей, около 2 тысяч единиц техники, 52 плавсредства, девять беспилотников, авиатехника, а также подрывная команда и тонна взрывчатки (читать подробнее).

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