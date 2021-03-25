Дети на льдинах - теплоходы на лугах: ТОП-5 самых больших половодий в Рязани

Половодье в Рязани в 1994 году. Фото оцифровано со слайда. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Зима 2020/2021 годов стала одной из самых снежных в 21 веке. А много снега, значит, есть вероятность разлива рек. И случаев, когда Ока значительно выходила из берегов, принося бедствия рязанцам, в истории не мало. Мы составили топ-5 разливов Оки за последние 60 лет в Рязани, попутно выясняя, почему это происходило и какие были последствия.

1-е место - 1970 год. 7 метров 42 сантиметра

Зима 69/70 не была рекордно снежной - за декабрь-март выпало 185 мм осадков. Но ей предшествовал теплый и очень сырой ноябрь, и земля насытилась влагой. В середине декабря землю чуть присыпало снежком, и тут же ударили морозы - на поверхности образовалась ледяная корка. Это создало все условия для скатывания воды в реки по весне.

В середине марта прошел сильный снегопад, и тут же стало теплеть - не резко, но с постоянным плюсом днем. Ничто не предвещало беды.

— Я тогда ходила в 3-й класс школы, — рассказывает жительница улицы Рыбацкой Антонина Кузнецова, — и нам было интересно смотреть, как подходит вода. После школы мы бегали к Оке полюбоваться разливом. И в один день, возвращаясь из школы, я увидела, что вода, которая еще вчера была далеко, начала заливать станцию юннатов. На следующий день вода появилась уже в нашем дворе. Вечером родители собрали мои вещи и отправили к родственникам на Татарскую, где я прожила больше недели, пока не спала вода.

— А как же школа?

— Ездила на троллейбусе.

— И не боялись?

— Нет, тогда время было спокойное. Но приходилось вставать почти на час раньше. Мама потом рассказывала, что к подъезду дома можно было пройти только в высоких мужских резиновых сапогах.

Тогда власти переселили сотни людей из районов, подвергшихся затоплению. Эвакуировали жителей Коростова, Заокского, Полян, Алеканова и других населенных пунктов под Рязанью. Чуть ниже села Новоселки образовался ледяной затор - вода стремительно поднялась и затопила восемь улиц. Справиться удалось только после подрыва затора.

На время распутицы во все населенные пункты власти завезли муку, сахар, соль, хозяйственное мыло, керосин, спички, масло, жиры, кондитерские изделия. Но без сложностей все равно не обошлось.

В первых числах апреля теплоход ПТ-159 с грузом провианта направился в поселок Борки, но не смог пробиться сквозь льды, туман и моросящий дождь. Дойдя до устья Трубежа, судно вернулось.

К вечеру все же решили попробовать еще раз. Диспетчер пассажирских перевозок Юрий Калинин предложил пустить теплоход не по руслу, а… по заливным лугам - там льда было меньше. Сам же он и встал за штурвал.

Теплоход шел медленно - метр за метром, в полной темноте. Прожектор не включали, так как, отражаясь от водяных капель, он слепил экипаж. Но до Борок добрались без происшествий.

На обратном пути забрали с собой около 100 человек, которые уже потеряли надежду добраться в тот день до города. Назад было идти чуть легче, да - в кромешной темноте, но на звук сигналов с парохода «Механик Авдеев». Закончилось все благополучно.

К слову, в те дни рязанские спасатели предотвратили как минимум две трагедии. Сначала им пришлось послать катер-амфибию для поиска двух охотников-браконьеров. К счастью, их удалось найти на маленьком острове под Рязанью. А потом в районе Мурмина с помощью вертолета спасли двух мальчишек, оказавшихся на льдине - 13-летнего Витю Рогаля и 12-летнего Сашу Лукашова.

2-е место - 1994 год. 7 метров

Зима была очень ранней - снег лег 8 ноября и не таял до конца марта. А потом ударили морозы: -20 градусов под утро были обычным делом. И за зиму навалило снега больше, чем в 69-70 годах - 241 мм в водном эквиваленте. Снежными были декабрь и март. Все ждали повторения разлива 1970 года. И воды было много, но не рекордно. Весна очень неохотно вступала в свои права, к тому же в конце марта на несколько дней пришли сильные для этого времени морозы - утром было ниже -10, что приостановило уже вроде бы начавшееся снеготаяние.

В пик половодья вода подошла вплотную к домам на улице Рыбацкой, были затоплены Торговый городок и автовокзал «Приокский».

Рязанцы фотографируются на фоне разлива. Торговый городок. 1994 год. Фото оцифровано со слайда. Фото: Александр КАРАВАЕВ

3-е место - 1963 год. 6 метров 53 сантиметра

Это половодье уникально тем, что произошло после не многоснежной зимы - выпало чуть больше 100 мм осадков, причем десятая часть из них - 3 апреля. Но зима была очень морозной. И весна была поздней, но довольно резкой: в первой декаде апреля был устойчивый минус, во второй - незначительный плюс, когда снег подтаивал, но не стекал, а с третьей декады произошел резкий скачок, и среднесуточная температура сразу стала около 10 градусов. Торговый городок вновь оказался под водой.

Спад воды в Рязани начался лишь 28 апреля.

Кстати, в начале апреля 1963 года, когда власти всех уровней готовились к встрече паводка, в кинотеатрах Рязани запустили художественный фильм «Половодье».

На афишах кинопрокатчик анонсировал: «Это фильм-рассказ о людях сегодняшнего села Рязанщины». Отметим, что мелодраму «Половодье» режиссера Искры Бабич сняли на «Мосфильме» в 1962 году.

Кадр из фильма «Половодье», 1962 года. Студия «Мосфильм».

4-е место - 1999 год. 6 метров 43 сантиметра

За зиму выпало 172 мм осадков. Показатель выше среднего, но не критичный. Половодье было хоть одним из рекордных и по показателям вполне могло приблизиться к значениям 70 и 94 годов, но... Резкое тепло пришло в конце марта, и весь апрель, кроме пары дней в самом начале, был очень теплым - снег таял дружно. При этом вода около максимальных отметок держалась довольно долго - почти неделю. Радостные дети рассекали на велосипедах по окским водам - глубина-то небольшая, главное знать, где под тобой асфальт, и не останавливаться. Окский проезд и автовокзал «Приокский» оказались под водой.

5-е место - 2013 год. 6 метров 19 сантиметров

Это была третья подряд снежная зима. Но огненное лето 2010 года настолько иссушило землю, что весь тающий по весне снег уходил в почву, а не в реки.

За эту зиму выпало 178 мм осадков, причем только в марте - 72. Но зима не уступала свои права очень долго - первый устойчивый плюс пошел только в начале апреля. Но уже в середине второй декады днем стало под 20 градусов тепла. Залило Окский проезд. Вода залила автовокзал «Приокский», но он продолжал функционировать - пассажиры проходили на посадку в автобусы по деревянным настилам.

Это был последний год, когда Природа наконец-то компенсировала результаты засухи трехлетней давности.

Какой сценарий нас ждет?

Весна только-только вступает в свои права. Осадков уже выпало более 200 мм - это больше, чем в четырех из пяти годов с рекордными разливами. Но днем уже плюс и ясное небо, а ночью пока минус. И если такой характер погоды продержится дней 10, то часть снега просто... испарится. Но даже в этом случае специалисты прогнозируют подъем воды в Оке в районе Рязани до 6 метров. А будет ли больше и сможем ли мы побить рекорд разливов 21 века - пока говорить рано.

Как проходили рекордные разливы рек в районах Рязанской области, а также о страшных трагических случаях - читайте в ближайшее время.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Во время половодья в апреле 1967 года (уровень воды в Рязани 596 см) рязанский школьник Володя Буханцев плыл на лодке по затопленному Луковскому лесу. На небольшом островке он увидел двух енотов. Зверьки должны были вот-вот погибнуть, так как вода очень быстро прибывала.

Парню удалось поймать одного енота и привезти его домой. Дикий зверь две недели жил дома у мальчишки в клетке, пока вода не стала сходить. После этого он вывез енота в лес и отпустил.

КСТАТИ

Можно отметить один интересный момент. В 1960-1970-е годы Рязанский областной совет по туризму активно использовал половодье для привлечения туристов, принимая коллективные заявки на теплоходные прогулки.

Вот типичное объявление тех лет:

«Наступил разлив Оки. Широко, как море, разлилась она по пойме. Зрелище по красоте исключительное. Полюбоваться им можно с прогулочного катера или с самолета. Для этого нужно обратиться в экскурсионное бюро облсовета по туризму: Рязань, Первомайский проспект, 41».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Половодье в Рязани 2021: на борьбу со стихией выйдут подрывники

В зоне подтопления могут оказаться 25 населенных пунктов (подробнее).

Половодье в Рязани 2021: за федеральными трассами усилили контроль

В Рязанской области создана специальная комиссия для ежедневного осмотра мостов, водопропускных труб, а также участков дорог (подробнее).

Половодье в Рязани 2021: на станциях Сасово и Рязань-1 готовы противоразмывочные поезда

Железнодорожники намерены оперативно ликвидировать размывы (подробнее).

Половодье в Рязани 2021: разлив рек может стать самым масштабным за последние 7 лет

Метеорологи обновили прогноз по половодью (подробнее).

Половодье в Рязани 2021: стоит ли готовить лодки и резиновые сапоги?

Чем грозят последствия обильных снегопадов для природы, села и жителей населенных пунктов по берегам водоемов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!