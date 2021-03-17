Половодье в Рязани 2021: на станциях Сасово и Рязань-1 готовы противоразмывочные поезда

Железнодорожники приступили к работам по пропуску паводковых вод во время половодья в Рязани 2021 года, сообщает пресс-служба МЖД.

В частности, чтобы оперативно ликвидировать размывы и их последствия во время половодья на станциях Рязань-1 и Сасово сформировали противоразмывочные поезда. В состав каждого такого поезда входят вагоны с щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инструментов и механизмов.

В общей сложности подготовлено 138 вагонов на 15 станциях МЖД. В случае необходимости спецсостав могут направить в любой из регионов дороги в зависимости от ситуации.

Ранее сообщалось, что грядущему половодью 2021 года в Рязанской области подготовились и федеральные дорожники. Специальная комиссия ежедневно осматривает мосты, водопропускные трубы и дороги (читать подробнее).

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