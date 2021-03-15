Половодье в Рязани 2021: за федеральными трассами усилили контроль. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федеральные дорожники принимают меры для безопасного и бесперебойного проезда по автодорогам Рязанской области во время весеннего половодья 2021 года, сообщает пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

В пяти регионах, в том числе в Рязанской области созданы специальные комиссии. Как только наступит устойчивая плюсовая температура воздуха, специалисты начнут ежедневный осмотр мостов, водопропускных труб, а также участков дорог, расположенных в низинах и рядом с водоемами.

«Уже сейчас механизированные бригады ведут круглосуточный мониторинг обстановки на трассах. В случае необходимости могут быть задействованы 72 бригады. Для ликвидации последствий возможных ЧС заготовлено почти 20 тыс. кубометров инертных и пиломатериалов», - говорится в сообщении.

КУДА ЗВОНИТЬ?

Узнать о состоянии проезда или обратиться за помощью при возникновении внештатных ситуаций на федеральных трассах, можно по круглосуточному телефону диспетчерской службы:

- в Тамбовской и Рязанской областях: +7 (4752) 71-04-32.

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