Еще один мост подтопило в Рязанской области. Фото ГУ МЧС России по Рязанской области.

31 марта в результате подъема воды в реке Хупта подтопило низководный мост в городе Ряжск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области. Уровень воды над полотном моста составляет 20 см.

Как заверили в МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. Пожарная безопасность организована, действует и медицинское обслуживание.

Двумя днями ранее подтопило низководный мост через реку Ранова в Скопинском районе возле села Шелемишево. Над уровнем моста вода поднялась на 10 см.

СПРАВКА «КП»

Низководные мосты возводят специально, что преодолевать реки на небольшой высоте над их поверхностью. При половодье и паводке пролетные строения низководных мостов могут затопляться.

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