Ксения Собчак сходила в ресторан со скопинским маньяком

Во время общения с федеральной журналисткой Мохов был без маски и без сопровождающей его всюду полиции.

Нежданная слава пришла к небольшому городу Рязанской области – Скопину после возвращения из колонии строгого режима Виктора Мохова, прозванного скопинским маньяком. Напомним, в сентябре 2000 года слесарь автоагрегатного завода вместе с сообщницей похитил в Рязани двух девочек – 17-летнюю Лену Самохину и 14-летнюю Катю Мартынову. Девочек спасли из подземного бункера спустя 3 года 7 месяцев, после того как они смогли передать записку в милицию.

Мохова должны были выпустить в мае, но он вышел на два месяца раньше. За день до его возвращения Скопин буквально наводнили журналисты федеральных СМИ.

Напомним, освободили Мохова 3 марта, но в родные места он вернулся не сразу. По нашей информации, еще отбывая срок, он заключил договор с одним из крупных телеканалов страны на запись эксклюзивного интервью и сразу после освобождения отправился в Москву.

Тем временем в Скопин начали стекаться репортеры и фотографы. Чтобы сделать фото и получить заветный комментарий, они несколько дней дежурили возле дома Мохова на улице Октябрьской. Гостиницы в городе были переполнены и даже, воспользовавшись ажиотажем, подняли цена на проживание на 200 рублей. Однако, приехав из столицы, похититель и насильник на вопросы отвечать отказывался, объясняя свою неразговорчивость контрактом, который в течение определенного срока запрещает ему общаться с прессой. Тех самых, находящихся по другую сторону договора, Мохов не называл.

Однако картина начала проясняться, когда сегодня Виктора Мохова навестила телеведущая Ксения Собчак. Местные жители засняли черный микроавтобус «Мерседес», в котором она приехала в город вместе со своей съемочной группой.

Встреча журналистки со скопинским маньяком проходила в местном ресторане «Сахар». Однако, несмотря на имеющиеся фотографии сидящих за столом заведения Мохова и Собчак, сделанные очевидцами, администратор ресторана в разговоре с журналистом «Комсомолки» сначала бросил трубку, а затем отказался комментировать этот факт.

- Обращайтесь к нашему руководству, - после некоторого замешательства заявил молодой человек.

Правда, как выяснилось, по городскому номеру директора ресторана найти невозможно, и нам предложили специально приехать в Скопин, чтобы получить комментарий.

После визита в ресторан вся компания направилась в дом к Мохову, где также, очевидно, проходили съемки. Когда съемочная группа уезжала, хозяин вышел проводить гостей.

Надо заметить, что в течение встречи Виктор Мохов, который после возвращения в Скопин ни разу не снимал маску в людных местах, не скрывал свое лицо от общественности. Интересно также и отсутствие представителей местной полиции, тщательно охранявшей его все эти дни от возможного самосуда.

Кстати, порядка года назад Мохов во время общения с «Комсомолкой» предсказывал свою грядущую «славу»:

- Очень сожалею, но вернуть невозможно. Надо с этим жить. За такую известность надо платить.

Также в частной беседе он поделился мечтами о том, как бы, заработав на интервью федеральным каналам миллион, отправиться жить на Филиппины.

Уже через два дня после возвращения в Скопин Мохов, проходя мимо группы ожидающих его журналистов, заявил, что собирается жениться и поедет тратить деньги на юг.

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