Ксения Собчак: В ресторане я была не с маньяком, а со следователем

Ксения Собчак и Дмитрий Плоткин говорили о деле с похищением девочек в скопинском ресторане «Сахар». ФОТО: предоставлено Ксенией Собчак

Вечером 16 марта жители города Скопина Рязанской области сообщили нам о том, что в их городе побывала известная ведущая Ксения Собчак. Очевидцы поделились с нами видеозаписью, на которой видно, что Ксения Анатольевна вместе со съемочной группой выходит из дома освободившегося недавно из колонии строгого режима Виктора Мохова.

Также мы получили фотографии, на которых видно, что за столиком в интерьере скопинского ресторана «Сахар» сидит Ксения и беседует с мужчиной. Качество снимка, к сожалению, не позволило распознать доподлинно личность мужчины, который находился спиной к камере. И мы предположили, что интервью с Моховым записывалось в том числе и в ресторане.

Виктор Мохов у себя в доме на улице Октябрьской. ФОТО: предоставлено Ксенией Собчак

Однако утром 17 марта Ксения Анатольевна официально опровергла эту информацию:

- Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была. В ресторане «Сахар» я была со следователем, Дмитрием Матвеевичем Плоткиным, он даже приблизительно по телосложению (это видно на фото) не похож на маньяка Мохова.

Однако мы получили подтверждение, что Собчак действительно снимает документальный фильм о Викторе Мохове. Ведущая предоставила нам снимки хорошего качества, на которых видны и узнаются все лица.

Дмитрий Матвеевич Плоткин занимался расследованием самых громких дел в Рязанской области - от бандитских группировок до поимки маньяка. ФОТО: предоставлено Ксенией Собчак

Сам Дмитрий Матвеевич также подтвердил свое участие в съемках и общение в ресторане.

Мы приносим свои извинения Ксении Собчак и Дмитрию Плоткину за допущенную ошибку.