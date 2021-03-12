Скопинский маньяк: Мне разговаривать нельзя, у меня контракт

Фото: «Дмитрий 62».

Блогер из Скопина «Дмитрий 62» опубликовал видеоролик «Скопинский маньяк и чайник Викуся», в котором пообщался с Виктором Моховым. После освобождения из колонии Мохов в один день стал местной знаменитостью, за которой гоняются представители федеральных и местных СМИ.

- Здравствуйте. Я местный блогер и хотел бы с вами пообщаться чуть-чуть, - обратился к Мохову автор ролика, когда тот выходил из хозяйственного магазина с покупками.

- Мне нельзя, у меня контракт, они там программу ставят, поэтому нельзя - ответил скопинский маньяк. И добавил, что сможет пообщаться только через две недели, когда контрактные обязательства закончатся.

Но блогера это не остановило, и он поинтересовался у Мохова условиями его проживания и не собирается ли он продавать дом.

- Все там нормально, отапливать можно газом. Дом я продавать не планирую, - ответил мужчина и поспешил удалиться из кадра.

Судя по ролику, в магазине Виктор Мохов купил веник, пластмассовые ведра, подушки, постельное белье. Любопытно, что в торговую точку он пришел в сопровождении полицейского, который следовал за ним по пятам.

Напомним, что у дома скопинского маньяка круглосуточно дежурит полиция. Сделано, это по словам стражей правопорядка, во избежании возможного самосуда.

Дом в котором проживает Виктор Мохов. Фото: Константин МОГИЛИН

Виктор Мохов освободился из колонии 3 марта. Оттуда его доставили в Москву - якобы на телешоу, за участие в котором маньяк, по его собственным словам, получил «мешок денег». Ночью 5 марта Мохов вернулся в родной Скопин. На ночь он хотел заселиться в гостиницу «Вёрда», но там ему отказали из-за отсутствия мест. До утра скопинский маньяк провел в полиции, после чего его доставили домой.

В 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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