Неласковый прием: как провел первый день в родном городе «скопинский маньяк»

Виктор Мохов попал домой днем, но до позднего вечера так и не подал признаков жизни. Фото: Константин МОГИЛИН

Первый день на малой родине у «скопинского маньяка» Виктора Мохова выдался, конечно, насыщенным. Ночной приезд в Скопин, попытка заселиться в гостиницу «Вёрда» и – словно побитая собака 70-летний старик убирается восвояси. Кроме как в полицию - с таким-то бэкграундом! – за помощью обратиться-то и не к кому.

В полицию он и позвонил:

— Это я, Виктор Мохов, помогите заселиться. Да, в «Вёрде», — отчеканил маньяк под ругань администратора гостиницы. Полиция приехала, но и людям в погонах сотрудница заведения сказала, что идет реконструкция, часть номеров находится в ремонте, а другая уже занята постояльцами.

— Я знаю, что ночью по всем гостиницам шерстила полиция, искали его, - рассказала «КП» Алла, владелица одного из гостевых домов Скопина. — К нам тоже приходили, спрашивали, не здесь ли он ошивается.

— Полиция в таком случае должна была поставить на вид сотрудникам гостиницы и обязать заселить Мохова в номер, — комментирует председатель Общественной наблюдательной комиссии Рязанской области Виктор Боборыкин. — Они не имеют права отказать освободившемуся из тюрьмы. Возможно, они его узнали и чисто по-человечески, не захотели обслуживать маньяка, но это незаконно. Полиция должна была вмешаться и устроить Мохова на ночлег.

Ресепшн в гостинице "Вёрда", куда не пустили переночевать маньяка Мохова. Фото: Константин МОГИЛИН

Как бы там ни было, до утра Мохов оставался в райотделе полиции, а ближе к полудню его, старого педофила, в сопровождении нескольких машин полиции привезли на улицу Октябрьскую.

Как только Виктор Мохов переступил порог своего жилища, в котором не был долгих 17 лет, журналисты бросились к дому - снимали и фотографировали прямо через окна, щели.

Видимо, не выдержав такого внимания, Мохов покинул дом под опекой местной полиции. А, направляясь к служебной машине, буквально за минуту успел выдать несколько ярких цитат, то ли глумясь на СМИ, ловящими каждое его слово, то ли, и правда, что-то старый сиделец задумал.

— Жениться поеду, бабушку молодую себе нашел, — через маску пробурчал маньяк и добавил: — А кучу денег [видимо за участие в телешоу] потрачу на юге.

Машина со «скопинским маньяком» на заднем сиденье умчалась… Дальше видятся два варианта развития событий: либо Мохова увезли накормить, за покупками, либо просто покататься по городу, дождаться, когда разъедутся журналисты. Но одно другому не мешает. Когда ни одного корреспондента не было у дома, Мохова привезли. Появился только совместный патруль полиции и Росгвардии.

— До тех пор, пока ажиотаж не спадет, — сказал «Комсомолке» один из силовиков. — Дежурить будем круглосуточно, чтобы не допустить самосуда.

До позднего вечера Мохов никак о себе не напоминал – в окна не выглядывал, свет не зажигал. Со светом вопрос остается открытым, так и неясно, есть ли в доме электричество. Если раньше все твердили, что квартира маньяка обесточена, нет ни газа, ни воды, ни тепла. То позже, сосед, живущий через стенку от Мохова, сообщил, что свет-то в той квартире есть, а все остальные удобства тот сможет подключить за один день.

Кстати о соседях. Как только стало понятно, что «скопинский маньяк» вернулся к себе домой и выходить не собирается, они… сами поспешили уйти из дома. Может, из-за боязни, может, просто пока некомфортно.

Чем прямо сейчас в кромешной тьме холодного, продуваемого всеми ветрами дома занимается «скопинский маньяк» Виктор Мохов, никто не скажет. В любом случае, выйти до утра он не сможет из-за административных ограничений – пост полиции наблюдает как за ним, так и за теми, кто пытается всеми правдами и неправдами проникнуть к нему в дом. Пока речь идет только о журналистах.

Улица Октябрьская в Скопине с наступлением темноты опустела. Фото: Константин МОГИЛИН

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

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