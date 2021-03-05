Сосед «скопинского маньяка» Мохова: «Он рукастый, быстро дом поднимет»

Соседи Мохова, живущие с ним через стенку, уже смирились с суетой возле их дома. Фото: Константин МОГИЛИН

Спустя 17 лет Виктор Мохов, известный теперь на всю страну под прозвищем «скопинский маньяк», вернулся в родной дом. Из саратовской колонии - в аэропорт, на самолете прямиком в Москву якобы на телевизионные шоу, а уже оттуда, получив несколько миллионов рублей, вернулся в Скопин. Успев уложиться в трехдневный административный норматив и встать на учет в полиции.

В Скопин Мохов попал глубокой ночью 5 марта, но домой не поехал, решил переночевать в местной гостинице. Но там маньяка ждал сюрприз – его просто не пустили. Как позже сообщила «Комсомольской правде в Рязани» администратор гостиницы «Вёрда», у них идет реконструкция: часть комнат заняты постояльцами, часть – в ремонте.

— Вот если бы хоть один номер был свободен, мы обязательно его заселили, это наша обязанность, — сказала администратор.

Остаток ночи Мохову пришлось провести в РОВД, а уже в полдень, в сопровождении нескольких полицейских машин, приехал в родной дом, где не был более 17 лет. Планировал тут же взяться за ремонт, работы хватало: провести тепло, газ, водоснабжение, вставить стекла или полностью заменить окна, подлатать крышу.

В доме две квартиры. Квартира Мохова слева. Фото: Константин МОГИЛИН

— Да никаких там проблем у него особых нет, электричество есть, а все остальное провести – один день, — уверенно говорит сосед Мохова Михаил Шандулов, живущий с маньяком буквально через стенку. — Ну а так, говорят, он рукастый, быстро со всем разберется. Это ведь какой-же бункер отрыл. Так что справится, если, — кивает головой в сторону толпы журналистов, — никто мешать не будет.

Окна дома Мохова. Фото: Константин МОГИЛИН

Десятки журналистов облепили дом, как только Мохов туда вошел, но через несколько минут вылетел – его ни на секунду не оставляли одного, снимали и фотографировали прямо через окна, щели.

Задний двор дома Мохова. Фото: Константин МОГИЛИН

Не выдержав такого внимания, Мохов покинул жилище в сопровождении полиции, юркнув в служебный автомобиль. А дом отцепили росгвардейцы и полицейские.

— До тех пор, пока ажиотаж не спадет. Дежурство организовано, чтобы не допустить самосуда, — кратко объяснили они.

Улица Октябрьская в Скопине некогода тихая, теперь ломится от журналистов. Фото: Константин МОГИЛИН

Когда окончательно Мохов заселится в родной дом, неизвестно. Если сидя в колонии он мечтал быстрее вернуться домой и заняться его ремонтом, то сейчас, возможно, планы изменились. По крайней мере, как сказал сам Мохов, сбегая от журналистов, «хочу жениться на молодой бабушке и поехать на юг тратить деньги».

Тот самый гараж, под которым находился бункер с пленницами. Фото: Константин МОГИЛИН

Напомним, в 2000 году Мохов похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в бункере около четырех лет. В неволе одна из девушек родила от маньяка двух детей.

В какой-то момент девушкам удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года их освободили.

В ноябре прошлого года Виктор Мохов дал эксклюзивное интервью «Комсомольской правде», в котором сообщил, что «любил этих лапочек» и не мог их убить (читать подробнее).

Вход в бункер. Фото: Константин МОГИЛИН

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