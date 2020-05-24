Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 24 мая: 2865 человек заразились, 88 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 24 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 24 мая 1.00 в Рязанской области известно о 2865 подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией. По результатам первичных исследований диагноз COVID-19 поставили еще 88 людям, до проверки Роспотребнадзора - условно.

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В статистику входят выздоровевшие и умершие. Первых 23 мая стало 553 человека. Смертей от COVID-19 в официальной статистике значится семь, однако летальных случаев среди людей с положительными тестами на коронавирус как минимум вдвое больше – окончательный диагноз остальным либо еще не поставили, либо причиной признали другую болезнь.

В специально развернутых госпиталях продолжают находиться 275 человек, в том числе 11 детей (остальные болеют в легкой форме и лечатся на домашнем карантине). Состояние 22 пациентов оценивают как тяжелое. 10 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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23 мая пандемия официально затронула все 29 муниципальных образований Рязанской области. Впервые COVID-19 выявили в Кадомском районе – в селе Старый Кадом, причем сразу у двух жителей. Помимо него коронавирус проник еще в шесть населенных пунктов: Секирино (Скопинский район), Новая Деревня, Сосновка (оба - Касимовский район), Красное (Михайловский район), Октябрьское (Пронский район), Инякино (Шиловский район) (смотреть полную статистику).

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Медики, борются с пандемией на передовой, а потому нередко страдают от нее сами. 23 мая сообщили о заражении сразу четырех врачей городской клинической больницы №5. Ранее, напомним, в период пандемии скончались двое их коллег из больницы №11 – главный детский инфекционист региона Марина Пискунова и врач-рентгенолог Андрей Барсук.

На этом фоне продолжает развиваться тема стимулирующих выплат работникам здравоохранения: многие заявили, что их не получили, хотя работали с зараженными. Накануне на «карту проблем» нанесли еще несколько больниц Рязанской области. В сложную ситуацию уже пришлось вмешаться правоохранительным органам. Она же стала одним из лейтмотивов видеосовещания губернатора Николая Любимова с руководителями медучрежднений.

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