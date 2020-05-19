19 Май 2020 2020-05-19T20:41:44+03:00

Еще одного рязанского врача, умершего от коронавируса, включили в «Список памяти».

Специалист-рентгенолог больницы №11 скончался в начале мая 2020 года

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Еще одного умершего рязанского врача внесли в «Список памяти». Речь идет о враче-рентгенологе клинической больницы №11, руководителе службы гражданской обороны Андрее Барсуке.

Напомним, специалист скончался 5 мая на 53-м году жизни. Как отмечают его коллеги, умер врач после тяжелой продолжительной болезни. Известно, что у Андрея Николаевича был подтвержденный диагноз коронавирус.

Ранее в «Список памяти» была включена врач больницы №11 Марина Пискунова (читать подробнее).

На данный момент, в списке погибших от коронавируса врачей России 241 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU