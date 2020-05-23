2020-05-23T17:01:05+03:00
Коронавирус Covid-19

В Рязани коронавирусом заразились четыре врача больницы №5

В минздраве прокомментировали ситуацию
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В Рязани коронавирусом заразились четыре врача городской клинической больницы №5. Диагноз COVID-19 у них уже подтвержден.

- Еще несколько человек пребывают на листке нетрудоспособности по иным причинам. Все находятся под наблюдением с постоянным тестированием, - сообщили в областном минздраве 23 мая.

В больнице №5, как и других медицинских учреждениях приостановили плановый прием и госпитализацию пациентов. Помощь оказывается только в экстренной форме. Помещения регулярно кварцуют и дезинфицируют.

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Проверка показала, что в списках на получение денег не было почти всех, кто работал с больными COVID-19. Главврач тем временем предпринял попытку оправдаться (подробнее).

Руководство рязанских больниц не скрывает, что их сотрудники возмущаются низкими выплатами по COVID-19

Медучреждения направили обращение в правительство с просьбами дать правильные инструкции по выплатам «путинских» премий (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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