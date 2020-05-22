Руководство рязанских больниц не скрывает, что их сотрудники возмущаются низкими выплатами по COVID-19

22 Май 2020 2020-05-22T14:25:31+03:00

Медучреждения направили обращение в правительство с просьбами дать правильные инструкции по выплатам «путинских» премий

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В пятницу, 22 мая, в рамках видеосовещания губернатора Рязанской области Николая Любимова с руководителями рязанских больниц обсуждалась тема выплаты (и невыплаты) обещанных президентом РФ премиальных за работу с больными COVID-19.

Последние дни ситуация в Рязанской области активно обсуждается в СМИ, в том числе на федеральном уровне. Ряд публикаций по этой теме сделала и «Комсомольская правда».

На совещании стало известно, что помимо рязанских, спасских, касимовских и сасовских медиков недовольство высказывались также медперсоналом Клепиковского и Шиловского районов.

- У нас выплаты осуществлялись по двум постановлениям, - отметила главный врач Шиловского ММЦ Татьяна Ивановна Манакина. – В соответствии с постановлением №415 выплаты осуществлялись за фактически отработанное время. 56 сотрудников получили на всех 116 786 рублей. Но так как инфекционное отделение действительно было в зоне риска, мы за апрель осуществили свои выплаты – по 10 000 рублей. Вместе с тем инфекционное отделение у нас возмущается, поскольку желает получить большие выплаты в соответствии с постановлением №484. Надеюсь, что у нас будут еще какие-то пояснения .

Главный врач Клепиковской районной больницы Галина Викторовна Цыганова сообщила, что недовольство выплатами высказали двое сотрудников – криушинская и тумская больницы.

- Недопонимание у людей по двум приказам. Ведем работу, все объясняем, – сказала Галина Викторовна.

В это же время ряд медицинских учреждений областного центра направили вопросы в правительство с просьбой дать более детальные разъяснения по механизму выплат. Их сотрудники также считают, что им положены более высокие премии.

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ИСТОЧНИК KP.RU