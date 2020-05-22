Рязанские медики: не можем выписать пациента, переболевшего COVID-19 – нас тормозят лаборатории

22 Май 2020 2020-05-22T12:54:54+03:00

Губернатор провел совещание в формате видеоконференции с руководителями медицинских организаций

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В пятницу, 22 мая, губернатор Рязанской области Николай Любимов провел совещание в формате видеоконференции с руководителями медицинских учреждений. Речь шла о борьбе с коронавирусной инфекцией и сопутствующих проблемах.

Заместитель главного врача по лечебной части Скопинского ММЦ сообщила, что главная проблема в настоящее время – это долгие ответы из лабораторий.

- Мы не можем выписать пациентов в виду отсутствия отрицательных или положительных мазков, - подчеркнула Ольга Бахаева.

Об аналогичной ситуации заявила и ее коллега из Новомичуринской МРБ – главный врач Наталья Петровна Черницына:

- Основная проблема – ожидание ответа из лаборатории. У нас большое количество больных и контактных лиц. Мы могли бы значительно сократить это число, в том числе людей, находящихся на амбулаторном лечении, если бы быстрее приходили результаты.

Губернатор в свою очередь сообщил, что правительству известно о сложившейся ситуации. Проводится соответствующая работа.

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ИСТОЧНИК KP.RU