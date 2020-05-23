Коронавирус проник во все районы Рязанской области

23 Май 2020 2020-05-23T13:22:17+03:00

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23 мая появились обновленные данные о географии распространения коронавирусной инфекции в Рязанской области. Из 2953 человек с COVID-19, включая условно подтвержденные диагнозы, 1559 проживают в Рязани. За минувшие сутки там выявили еще 44 заболевших.

Самое заметное событие, о котором говорит официальная статистика*: в регионе пандемия затронула все 29 муниципальных образований. Впервые «корону» выявили в Кадомском районе – в селе Старый Кадом, причем сразу у двух жителей. Помимо него зараза проникла еще в шесть населенных пунктов: Секирино (Скопинский район), Новая Деревня, Сосновка (оба - Касимовский район), Красное (Михайловский район), Октябрьское (Пронский район), Инякино (Шиловский район).

Напомним, из числа выявленных случаев не исключают выздоровевших и умерших. Приводим полный список районов и населенных пунктов, где обнаруживали COVID-19:

- в г. Рязани зарегистрировано 1559 случаев заражения (+44 по сравнению с 22 мая);

- в Рязанском районе – 166 (Заокское – 32, Учхоз Стенькино – 14, Поляны – 12, Заборье – 11, Тюшево – 11, Дядьково - 11, Подвязье – 6, Рожок – 5, Богданово – 4, Хирино – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Агро-Пустынь – 3, Варские – 3, Высокое – 3, Глебово – 3, Мурмино – 3, Совхоз Рязанский – 3, Ровное – 3, Вышгород - 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково – 2, Реткино – 2, Турлатово – 2, Алтухово – 1, Вышетравино – 1, Дмитриевка – 1, Дубровичи – 1, Затишье – 1, Искра – 1, Казарь – 1, Коростово – 1, Листвянка – 1, Льгово – 1, Романцево – 1, Секиотово – 1, Семкино – 1, Ульяновка – 1, Ходынинские дворики2 -1, Шумашь – 1);

- в Скопинском районе – 82 (+2) (Павелец - 21, Ильинка - 13, Побединка – 7, Корневое – 4, Горлово – 3, Моховое – 3, Свинушки – 3, Чулково – 3, Березняги - 2, Вослебово – 2, Клекотки – 2, Лопатино – 2 (+1), Отрада – 2, Петрушино – 2, Гремячка – 1, Делехово - 1,Дмитриево – 1, Ермолово – 1, Желтухинский – 1, Затворное – 1, Князево – 1, Нагиши – 1, Немерово – 1, Пупки – 1, Секирино – 1 (+1), Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 92 (+3);

- в Михайловском районе – 70 (+9) (Октябрьский – 27 (+1), Стрелецкие выселки – 9 (+3), Фирюлевка – 4, Красное – 3, Виленка – 3 (+1), Грязное – 2, Иваньково – 2 (+1), Киндяково – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Березово – 1, Бычки – 1, Волосовка – 1, Заря – 1, Ижеславль – 1, Красное – 1 (+1), Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1, С/з им. Ильича – 1, Треполье – 1 (+1), Чурики – 1, Щетиновка — 1 (+1));

- в г. Михайлов – 51 (+1);

- в Пронском районе – 20 (+2) (Мамоново – 5, Гремяки – 3, Маклаково – 2, Орловский – 2, Скучаловка – 2 (+1), Береговая Погореловка – 1, Булычево – 1, Малинищи – 1, Октябрьское – 1 (+1), Погореловский – 1, Роскино – 1);

- в Пронске – 23 (+1);

- в г. Новомичуринск – 103;

- в Рыбновском районе – 55 (Костино – 20, Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 76;

- в Сараевском районе – 33 (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Сысои – 4, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Большие Можары – 1, Бычки – 1, Витуша – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково– 1, Телятники – 1);

- в р.п. Сараи – 8;

- в Сасовском районе – 17 (+1) (Сотницыно – 5 (+1), Молодежный – 2, Раково – 2, Фроловское – 2, Алешино – 2, Гавриловское – 1, Кузьминки – 1, Кустаревка – 1, Саблино — 1);

- в г. Сасово – 42;

- в Касимовском районе – 28 (+6) (Елатьма – 5 (+2), Бабино-Булыгино - 3, Щербатовка – 3, Лашма – 2 (+1), Лощинино – 2 (+1), Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Крутоярский – 1, Малеево – 1, Новая Деревня – 1 (+1), Сосновка — 1 (+1));

- в г. Касимов – 44 (+3);

- в Клепиковском районе – 50 (+1) (Тума – 12, Криуша – 7, Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Первушкино – 3, Давыдово – 2, Егорово – 1, Иншаково – 1, Кондаково – 1, Малая Каменка – 1, Малиновка – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Рябикино – 1, Спирино – 1, Ужищево – 1, Уткино – 1, Хараблино – 1, Щурово – 2 (+1));

- в Спас-Клепиках – 9;

- в Ряжском районе – 6 (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 1);

- в г.Ряжск – 56;

- в Спасском районе – 31 (Спиртзаводской – 7, Павловка – 3, Сушки – 3, Гавриловское – 3, Ижевское – 2, Брыкин Бор – 1, Горки – 1, Малые Гулынки – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Панино – 1, Селезеново – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 2 (+1), Ухорское – 1, Фатьяновка — 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18;

- в Захаровском районе – 18 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Окуньково- 1, Плахино – 1, Поливаново – 1, Шляхино – 1);

- в с. Захарово – 4 (+1);

- в Шиловском районе – 46 (+2) (Лесной – 11, Сановка – 7, Желудёво – 6, Елизаветинка – 6, Ибредь – 3, Ирицы - 3, Борки – 2, Сасыкино – 2 (+1), Аделино – 1, Заполье – 1, Инякино – 1 (+1), Крутицы – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 25 (+1);

- в Шацком районе – 21 (Казачья Слобода – 7, Черная Слобода – 3, Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Выша – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Польное Конобеево – 1, Сново–Здорово – 1);

- в г. Щацк – 19;

- в Чучковском районе – 8 (Мелехово – 3, Аладьино – 2, Остро–Пластиково – 1, Пертово – 2);

- в п. Чучково – 19 (+2);

- в Ермишинском районе – 10 (+1) (Надежка – 3, Азеево – 3 (+1), Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 14 (+1);

- в Милославском районе – 10 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 2, Зеленый – 1, Змеевка – 1);

- в п. Милославское – 18 (+2);

- в Александро - Невском районе – 11 (Боровок – 6, Ленино – 4, Калинино — 1);

- в Александро-Невском – 9 (+1);

- в Ухоловском районе – 4 (Ольхи – 1, Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово – 8;

- в Старожиловском районе – 9 (Панинская слобода – 5, Ивановское – 1, Истье – 1, Ромоданово – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 12 (+1);

- в Путятинском районе – 4 (Глебово - 1, Никитино – 1, Песочня – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 6;

- в Кораблинском районе – 15 (Кипчаково – 5, Ключ – 4, Бобровинки – 2, Ковалинка – 1, Моловка – 1, Пехлец — 1, Филатово – 1);

- в г. Кораблино – 8;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 8;

- Пителинский район – 2 (Потапьево – 1, Юрьево – 1).

- р.п. Пителино – 1;

- в Кадомском районе (Старый Кадом — 2 (+2)).

*Статистика озвучена органами власти, поэтому за достоверность цифр ввиду невозможности их проверить редакция ответственности не несет.

ИСТОЧНИК KP.RU