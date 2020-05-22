На «карту проблем» нанесли еще несколько больниц Рязанской области
«Альянс врачей» обновил «карту проблем» медиков Рязанской области и добавил еще несколько районных больниц региона. Напомним, на «карте проблем» в режиме реального времени отмечаются проблемы медработников.
Старожилово, Центральная районная больница: не выплачивают надбавки за работу с коронавирусом. Сотрудников редко тестируют на COVID-19 (в начале мая один раз). В учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты. Одноразовые стираются и используются повторно. Проблема не решена.
Спасск-Рязанский, Центральная районная больница: не выплачивают надбавки за работу с COVID-19. Проблема не решена.
Новомичуринск, межрайонная больница: не выплачивают надбавки за работу с COVID-19. Проблема не решена.
Скопин, Центральная районная больница: в учреждении отсутствуют СИЗ надлежащего качества. Проблема не решена.
Рязань, городская клиническая больница №11: из средств защиты только две маски на всю смену и одноразовый халат. За период эпидемии сотрудников тестировали на COVID-19 дважды, результат не сообщали. Не выплачивают надбавки за работу с COVID-19. Проблема не решена.
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ИСТОЧНИК KP.RU