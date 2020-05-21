21 Май 2020 2020-05-21T07:21:31+03:00

Рязанская область появилась на всероссийской «карте проблем» медиков во время пандемии коронавируса.

Врачи рассказывают, с какими с трудностями сталкиваются, и как их проблемы решают региональные чиновники

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«Альянс врачей» поместил Рязанскую область на «карту проблем», где в режиме реального времени отмечаются проблемы медработников. «Теперь каждый - от простого гражданина до чиновника самого высокого уровня - сможет оценить ситуацию в здравоохранении в условиях пандемии», - сообщает альянс.

На карте Рязанский регион представлен городами Рязань, Касимов и Сасово:

- Рязань, больница №11: смерть медицинского работника Пискуновой Марины Анатольевны, 60 лет, детский инфекционист;

- Рязань, областной клинический кардиологический диспансер: отсутствие надбавок. Работа с пациентами с пневмонией до того, как у тех подтвердится COVID. Средств индивидуальной защиты (СИЗ) нет, доплат за опасную работу и работу с COVID нет. Проблема не решена;

- Рязань, Первомайский проспект, 25, военный клинический госпиталь: Нет СИЗ. Нет надбавок за работу с COVID. ИВЛ старые, всего два аппарата. Много курсантов заражено после репетиции парада. Проблема не решена;

- Рязань, Семинарская улица, 48а, военный клинический госпиталь: в учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты. Проблема не решена;

- Рязань, городская клиническая больница №10: не выплачивают надбавки за работу с COVID-19 или выплачивают 500 рублей за один «контактный» день в месяц. Проблема не решена;

- Рязань, больница №10: отказывают в выплатах за работу с COVID-19, потому что «факта с контактом COVID-19 зараженным вы не докажете»;

- Сасово, Сасовский ММЦ: в учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты. Проблема не решена;

- Касимов, межрайонный медицинский центр: в учреждении недостаточно средств индивидуальной защиты. Помощь принимать запретили. Проблема не решена.

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ИСТОЧНИК KP.RU