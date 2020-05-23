На Центральном рынке Рязани предпринимателям снизят арендную плату
Предпринимателям снизят арендую плату за места на Центральном рынке Рязани. О такой договоренности с владельцами торговых площадей заявили в областном правительстве.
«В связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19», - с такой формулировкой принято решение.
Как уточняется, переговоры провели представители министерства промышленности и экономического развития, а также министерства имущественных и земельных отношений. Побудили исполнительную власть к активным действиям сами арендаторы, которые теряют выручку из-за введенных ограничений.
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ИСТОЧНИК KP.RU