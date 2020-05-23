На Центральном рынке Рязани предпринимателям снизят арендную плату

23 Май 2020 2020-05-23T18:39:56+03:00

Арендаторы, которые теряют выручку, побудили исполнительную власть провести переговоры с владельцами

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Предпринимателям снизят арендую плату за места на Центральном рынке Рязани. О такой договоренности с владельцами торговых площадей заявили в областном правительстве.

«В связи с тяжелой экономической ситуацией, вызванной пандемией COVID-19», - с такой формулировкой принято решение.

Как уточняется, переговоры провели представители министерства промышленности и экономического развития, а также министерства имущественных и земельных отношений. Побудили исполнительную власть к активным действиям сами арендаторы, которые теряют выручку из-за введенных ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU