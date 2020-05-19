2020-05-19T00:16:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 19 мая: 2394 человек заразились, 91 - на подтверждении

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Рязани и Рязанской области на 19 мая 2020 года. Информация обновляется
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В Рязанской области по состоянию на 19 мая выявили 382 случая заражения коронавирусом в группе риска по возрасту (65 лет и старше).В Рязанской области по состоянию на 19 мая выявили 382 случая заражения коронавирусом в группе риска по возрасту (65 лет и старше).Фото: Олег УКЛАДОВ
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«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 19 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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19 мая, 01.00 – официально в Рязанской области с начала пандемии насчитывается 2394 человек с диагнозом COVID-19. Еще 91 положительный тест к этому времени находится на подтверждении в региональном Роспотребнадзоре. То есть в общей сложности известно о 2485 случаях заражения коронавирусной инфекцией, включая выздоровевших и умерших.

О том, сколько человек с охватившим весь мир заболеванием умерло всего, оперативная группа при областном правительстве предпочитает не распространяться. В официальной статистике значатся лишь 7 человек, причиной смерти которых признали сам коронавирус. Куда более охотно чиновники делятся информацией о тех, кто справился с болезнью. Таких уже 421.

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Среди «активных» больных в специально развернутых госпиталях находятся 234 пациента. Число тех, кто находится в тяжелом состоянии, 18 мая по сравнению с воскресеньем увеличилось с 17 до 22 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких по-прежнему подключены семеро (подробнее о состоянии пациентов).

Людей с легкой формой коронавирусной инфекции оставляют лечиться дома.

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География распространения COVID-19 в Рязанской области, по последним данным на 1.00 19 мая, расширилась еще на три населенных пункта: Чурики (Михайловский район), Выша и Польное Конобеево (Шацкий район). По пять инфицированных выявили в Рыбном, Новомичуринске и Шиловском районе (смотреть полную статистику коронавируса по региону).

В областном центре за сутки оказались положительными результаты анализов на COVID-19 у 60 человек. Большинство из них проживают в Октябрьском районе, а самым зараженным остается Московский (смотреть полную статистику коронавируса по Рязани).

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Среди тем вокруг пандемии самой обсуждаемой стали федеральные выплаты медицинским работникам. Сформировались две четкие позиции. С одной стороны – работники системы здравоохранения, которые контактировали с зараженными (и говорят об этом с полной уверенностью), но не получили 25, 50 или 80 тысяч рублей в зависимости от квалификации; с другой – чиновники, которые якобы перечислили деньги всем работавшим с «ковидными» пациентами.

Тем не менее, минздрав пообещал проверить все обращения. Также занялись вопросом правоохранительные органы:

- К проверкам подключились и следственный комитет, и прокуратура. По каждому факту обращения они будут устанавливать, были ли какие-то нарушения, - цитирует министра Андрея Прилуцкого областное правительство.

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20 мая администрация планирует затеять очередную дезинфекцию улиц аэрозольным методом. Помешать ей может только плохая погода. Прежде все аналогичные мероприятия были связаны с ограничением движения транспорта.

Днем ранее, 19 мая, продезинфицируют надземный пешеходный переход на «Таможне». Для этого и санитарной уборки его закроют на полдня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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