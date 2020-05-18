2020-05-18T19:19:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В среду продезинфицируют самый зараженный район Рязани

Если позволит погода, улицы Московского района обработают аэрозольным методом 20 мая
Яков РЫКОВ
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В среду продезинфицируют самый зараженный район Рязани.В среду продезинфицируют самый зараженный район Рязани.
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20 мая власти Рязани запланировали обработку улиц Московского района города аэрозольным методом против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба администрации. Как отметили чиновники, дезинфекция пройдет, если будет хорошая погода.

Напомним, что Московский район Рязани продолжает лидировать по количеству жителей, зараженных коронавирусом. Согласно последним данным на 18 мая 18:00 в районе зарегистрированы 487 инфицированных (подробнее о статистике по зараженным районам Рязани).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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