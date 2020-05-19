Прокуратура открыла горячую линию по коронавирусным выплатам рязанским медикам

19 Май 2020 2020-05-19T12:28:51+03:00

Судя по валу жалоб, в Рязанской области обещанные президентом деньги получили не все, кто оказывал помощь людям с COVID-19.

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Прокуратура Рязанской области 19 мая открыла «горячую линию» против нарушения прав медицинских работников. В частности, будут приниматься обращения по поводу «коронавирусных» выплат. Судя по валу жалоб, в том числе через СМИ, получили их не все, кто оказывал помощь людям с COVID-19. На такие факты и обратят внимание правоохранительные органы.

«Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования», - сообщает пресс-служба госоргана.

Звонки принимаются по телефону 8(4912) 20-06-58 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов. Межрайонные прокуратуры также принимают письменные обращения, в том числе через интернет-приемную и портал Госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU