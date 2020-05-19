2020-05-19T17:38:28+03:00
Общество

Любимов наградил 59 волонтеров за борьбу с коронавирусом

Им полагается благодарственная письмо и единовременная выплата
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязанской области губернатор Николай Любимов подписал распоряжение о награждении благодарственными письмами и премировании участников волонтерского движения. 59 человек отметили за «значительный вклад в предупреждение распространения новой коронавирусной инфекции».

В список, с которым можно ознакомиться по ссылке, вошли 39 студентов и ординаторов РязГМУ, восемь человек из Политеха, шесть из РГУ, два из Рязанского медицинского колледжа. Вместе с ними награду получат общественники - три члена «Российского союза молодежи» и представитель «Российских студенческих отрядов».

Вместе с благодарственным письмом полагается единовременная выплата 11494 рубля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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