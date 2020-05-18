В Рязани в тяжелом состоянии больше 20 человек с коронавирусом

18 Май 2020 2020-05-18T22:27:36+03:00

По данным на 18 мая, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких

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По состоянию на вечер 18 мая в больницах Рязани находятся 234 пациента с коронавирусной инфекцией со всего региона. Число тех, кто находится в тяжелом состоянии, по сравнению с воскресеньем увеличилось с 17 до 22 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких по-прежнему подключены семеро.

Состояние 40 человек медики оценивают как удовлетворительное, 172 – как средней степени тяжести. У остальных инфицированных болезнь протекает в легкой форме, поэтому они проходят лечение на дому.

Поправился к 18.00 18 мая, по официальным данным, 421 человек (+21 за сутки).

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ИСТОЧНИК KP.RU