2020-05-18T11:38:15+03:00
Общество

Надземный переход на «Таможне» закроют на полдня

19 мая там решили провести санитарную уборку и дезинфекцию
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Надземный переход на «Таможне» закроют на полдня. Фото: администрация Рязани.Надземный переход на «Таможне» закроют на полдня. Фото: администрация Рязани.
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19 мая в Рязани на полдня закроют один из надземных пешеходных переходов – тот, который располагается на остановке «Рязанская таможня». С 8.30 до 18.30 придется искать другие варианты, чтобы добраться с одной стороны Московского шоссе на другую.

В пресс-службе администрации города объяснили, что это время уйдет на санитарную уборку и дезинфекцию перехода. Там уберут мусор, опустошат урны, очистят стены от объявлений, граффити и проведут обработку специальным составом.

Власти обратились к горожанам с просьбой учитывать эту информацию при планировании маршрутов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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