Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 23 мая: 2767 человек заразились, 98 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 23 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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Итак, вот каковы последние новости по коронавирусу в Рязани и области на 01.00 23 мая. Врачи выявили еще 94 случая заражения коронавирусом, сообщает опергруппа. Стало быть, с начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 2767 человек. Еще 98 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 2865 человек.

Из них в стационарах лечатся 249 пациентов, в том числе девять детей. Состояние 48 человек медики оценивают как удовлетворительное. 181 пациент пребывает в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек – в тяжелом состоянии, из них более половины - 12 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что летальный исход был в последний раз зафиксирован 20 мая. В этот день умер 70-летний мужчина с положительным тестом на COVID-19.

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К 01.00 23 мая больничные палаты покинули еще 28 пациентов с коронавирусом. Стало быть, с начала пандемии в регионе общее количество выздоровевших и выписанных рязанцев достигло цифры 541. Большинство проходили стационарное лечение. Те же, у кого болезнь протекала в легкой форме, находились на домашнем карантине под постоянным наблюдением врачей.

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К 01.00 23 мая стало известно, где именно в Рязанской области за минувшие сутки у людей выявили COVID-19. С 9 до 16 число заболевших подскочило в райцентре Милославское. В Новомичуринске число заболевших коронавирусом перешагнуло порог в сотню - 103 человека с COVID-19. Это первый населенный пункт региона после Рязани, преодолевший подобную отметку. На карте COVID-19 впервые появились еще шесть точек: Искра (Рязанский район), Льгово (Рязанский район), Большие Можары (Сараевский район), Кустаревка (Сасовский район) и Шляхино (Захаровский район) (смотреть полную статистику распространения коронавируса).

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По состоянию на 01.00 23 мая в центральном городе рязанского региона стало известно еще о 41 случае заражения коронавирусной инфекцией. Люди, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, до подтверждения диагноза значатся условно инфицированными. Вместе с ними в Рязани пандемия коснулась 1515 человек.

В Московском районе прирост за сутки составил 10 заболевших, всего в самом густонаселенном микрорайоне Рязани их стало 539. В Октябрьском районе прибавилось 11 человек, и теперь там насчитывается 390 случаев COVID-19.

В Железнодорожном районе максимальный по городу за сутки прирост больных коронавирусом - 14, всего там 335 заболевших. В Советском районе к числу больных прибавилось 6 человек, как итог - в центре города 251 человек с коронавирусом.

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Вот какова подробная статистика по возрастным категориям по состоянию на 01.00 23 мая.

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 968 человек;

- от 46 до 64 лет – 999 человека;

- от 65 до 80 лет – 329 человека;

- старше 80 лет – 87 человека;

- дети – 290 человек (3 недели; двое по 1 месяцу, двое по 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; 24 по 1 году; 11 по 2 годика; 12 по 3 годика; 10 по 4 года; 19 по 5 лет; 11 по 6 лет; 15 по 7 лет; 27 по 8 лет; 14 по 9 лет; 15 по 10 лет; 20 по 11 лет; 21 по 12 лет; 13 по 13 лет; 15 по 14 лет; 21 по 15 лет; 16 по 16 лет; 18 по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 38 человек;

- от 46 до 64 лет – 34 человек;

- от 65 до 80 лет – 10 человек;

- старше 80 лет – 3 человека;

- дети – 9 человек (4 года; 5 лет; двое по 6 лет; 8 лет; двое по 11; 12 лет; 13 лет).

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