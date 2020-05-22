Главврач Рязанской ОКБ рассказал о новой методике лечения без применения ИВЛ

22 Май 2020 2020-05-22T19:31:31+03:00

ГБО не заменяет искусственную вентиляцию легких, но помогает лечить пациентов более эффективно

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Самое тяжелое следствие коронавирусной инфекции - недостаток кислорода. Пациенты не могут дышать от того, что поражаются легкие. В результате падает общая насыщенность организма кислородом и справляться с заболеванием становится все труднее.

И тут на помощь медикам пришла терапия, проверенная временем - гипербарическая оксигенация (ГБО) воздуха. Рязанская ОКБ - единственное лечебное заведение в регионе, обладающее этим оборудованием. В герметичной камере создается повышенное давление кислорода. У пациентов, которые находятся внутри нее, увеличивается его содержание в крови, органах и тканях от пяти до десяти раз.

- В результате уменьшается одышка, улучшается общее самочувствие, снижается температура тела. Улучшения заметны почти сразу. Некоторым из наших пациентов ГБО помогла избежать искусственной вентиляции легких, - написал Дмитрий Хубезов на своей странице ВКонтакте.

Главврач ОКБ отметил, что этот способ лечения использовали и в Китае. Он подходит для пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции. При этом ГБО не заменяет искусственную вентиляцию легких, но помогает лечить пациентов более эффективно.

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ИСТОЧНИК KP.RU