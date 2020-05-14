Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 14 мая: 1939 человек заразились, 89 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 14 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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По состоянию на 01.00 14 мая данные оперативного штаба говорят о том, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2028 случаев COVID-19. Сюда входят 1939 человек с подтвержденным диагнозом и еще 89 с положительными тестами на «корону», пока не прошедшими повторную проверку Роспотребнадзора. Из статистики, напомним, не исключают выздоровевших, которых в Рязанской области насчитывается 294 человека.

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Рязанская область по состоянию на 01.00 14 марта стала «соответствовать» общемировому тренду - в лидеры по количеству заболевших вышла возрастная группа 46-64 лет – подтверждено 719 случаев. Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет отстает незначительно – 717 подтвержденных случаев. У 204 детей диагностировали COVID-19.

Про географию распространения СOVID-19 в регионе можно сказать, что она продолжает расширяться. В Скопине число инфицированных подскочило с 39 до 52. Кроме того, на карте коронавируса появилось еще семь населенных пунктов: Коготково (Скопинский район), Черная Слобода, Ольхи, Сново-Здорово (Шацкий район), Змеевка (Милославский район), Бобровинки (Кораблинский район) и Кривель (Сапожковский район). Подробную статистику смотрите по ссылке.

Самым неблагополучным по распространению коронавируса на 01.00 14 мая остается наиболее густонаселенный район областного центра - Московский, где зарегистрировано 416 случаев заражения из 1076. В Октябрьском и Железнодорожном районах выявили по 7 человек с коронавирусом. Теперь там известно о 264 и 239 случаях заражения соответственно. В Советском районе их меньше всего – 157.

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По состоянию на 01.00 14 мая в лечебных учреждениях Рязани находятся на лечении 205 пациентов с COVID-19, из них 13 детей. По информации регионального министерства здравоохранения, состояние 41 человека лечащие врачи оценивают как удовлетворительное, 147 больных в стационарах - средней степени тяжести. В тяжелом состоянии находятся 17 пациентов, 7 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

13 мая в Рязани скончалась 83-летняя женщина, у которой ранее подтвердился диагноз «коронавирус». По официальной версии, пациентка имела в анамнезе тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Напомним, что 12 мая в стало известно о смерти двух человек, причиной смерти которых стала коронавирусная инфекция (читать подробнее).

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В Рязанской области введен обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовали 13 мая. Согласно документу, использование повязок, масок, респираторов и перчаток становится обязательным в целом ряде случаев. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

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13 мая выяснился тот факт, что Рязанская область приобрела аппараты искусственной вентиляции легких марки «Авента-М», из-за возгорания которых в Москве и Санкт-Петербурге погибли люди. Росздравнадзор уже запретил их эксплуатировать, поэтому закупленное оборудование подключено не будет (по крайней мере, пока). Информацию подтвердили в региональном минздраве.

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Не взирая на сложную эпидемиологическую обстановку, 12 мая заработали призывные комиссии в Рязанской области – в регионе начался плановый весенний призыв в ряды Вооруженных сил России. Только из Рязанского района ряды защитников Отечества пополнят 86 юношей.

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С 18 мая в Рязани планируется поэтапное отключение горячего водоснабжения на котельных и центральных тепловых пунктах (ЦТП) в зоне ответственности МУП «РМПТС». Замглавы администрации Рязани Владимир Бурмистров отметил, что горячее водоснабжение будет отключено в городе позднее обычного. Это сделано для удобства жителей, находящихся на самоизоляции в выходные и нерабочие дни.