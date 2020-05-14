География коронавируса: еще 50 случаев в Рязани и семь новых точек по области

По состоянию на 14 мая в Рязанской области известно о 2123 случаях заражения коронавирусной инфекцией, включая условно подтвержденные. За минувшие сутки выявили еще 95 человек с положительными тестами на COVID-19. Взглянув на статистику опергруппы, можно понять, в каких населенных пунктах.

В Рязани – ровно 50 новых случаев, и совокупно их теперь 1126. О диагнозе COVID-19 узнали еще по семь человек в Рыбном и Ряжске. В семи населенных пунктах коронавирус обнаружили впервые: Дмитриево (Скопинский район), Таптыково (Сараевский район), Саблино (Сасовский район), Лощинино (Касимовский район), Салтыки (Ряжский район), Аладьино (Чучковский район) и Ольхи (Ухоловский район).

Напомним, опергруппа не исключает из статистики выздоровевших и умерших, поэтому «активных» больных, о которых мы знаем, может быть меньше, чем указано ниже.

Число инфицированных в различных муниципальных образованиях:

- в г. Рязани - 1126 (+50 по сравнению с 13 мая);

- в Рязанском районе – 137 (+3) (Заокское– 32 (+1), Учхоз Стенькино – 14, Тюшево – 11, Поляны – 10, Заборье – 8, Дядьково – 8, Подвязье – 5, Богданово – 4 (+3), Рожок – 4, Ялтуново – 4 , Абрютино – 3, Высокое – 3, Мурмино – 3, Варские – 3 (+1), Вышгород – 2, Земенки – 2, Насурово – 2, Полково– 2 (+1), Алтухово - 1, Вышетравино - 1, Дмитриевка - 1, Дубровичи - 1, Затишье - 1, Казарь - 1, Коростово - 1, Листвянка - 1, Реткино - 1, Ровное - 1, Секиотово - 1, Совхоз Рязанский - 1, Ульяновка - 1, Хирино – 2 (+1), Ходынинские дворики 2 – 1, Шумашь - 1);

- в Скопинском районе – 68 (+2) (Павелец – 19, Ильинка – 13, Побединка – 7, Горлово – 3, Березняги – 2, Клекотки – 2, Моховое – 3 (+1), Отрада – 2, Петрушино – 2, Чулково – 2, Вослебово – 1, Гуменки – 1, Делехово – 1, Дмитриево – 1 (+1), Желтухинский – 1, Затворное – 1, Коготково – 1, Нагиши – 1, Новиково – 1, Свинушки – 1, Старые Кельцы – 1, Успенское 1, Шелемишево – 1);

- в г. Скопин – 54 (+2);

- в Михайловском районе – 44 (Октябрьский – 18, Стрелецкие выселки – 6, Виленка – 2, Козловка – 2, Печерники – 2, Фирюлевка – 2, Березово – 1, Волосовка – 1, Грязное – 1, Заря – 1, Иваньково – 1, Ижеславль – 1, Киндяково – 1, Красное – 1, Низок – 1, Первомайский – 1, Покровское1 – 1, Пушкари – 1);

- в г. Михайлов – 47 (+2);

- в Пронском районе – 9 (Мамоново – 3, Б. Погореловка – 1, Гремяки – 1, Маклаково – 1, Погореловский – 1, Роскино – 1, Скучаловка – 1);

- в Пронске – 11;

- в г. Новомичуринск – 74;

- в Рыбновском районе – 44 (Костино – 9, Новоселки – 7, Старолетово – 5, Высокое – 4, Глебково – 4, Горяйново – 3, Завод Ветзоотехника – 3, Пощупово – 2, Выселки – 1, Житово – 1, Зубово – 1, Козловка – 1, Перекаль – 1, Раменки – 1, Старое Батурино – 1);

- в г. Рыбное – 53 (+7);

- в Сараевском районе – 30 (+1) (Красный Озерок – 7, Напольное – 6, Алексеевка – 3, Красный Куст – 2, Мордово – 2, Сысои – 4, Бычки – 1, Красная Вершина – 1, Кривское – 1, Новый Хутор – 1, Паники – 1, Таптыково – 1 (+1));

- в р.п. Сараи – 5;

- в Сасовском районе – 13 (+1) (Сотницыно – 4, Раково - 2, Фроловское - 2, Алешино - 1, Гавриловское - 1, Кузьминки - 1, Молодежный – 1, Саблино – 1 (+1));

- в г. Сасово – 26 (+1);

- в Касимовском районе – 19 (+2) (Щербатовка – 3, Елатьма – 2, Подлипки – 2, Телебукино – 2, Клетино – 2, Ахматово – 1, Бабино-Булыгино – 2 (+1), Гусь-Железный – 1, Кочемары – 1, Лашма – 1, Лощинино – 1 (+1), Малеево – 1);

- в г. Касимов – 29;

- в Клепиковском районе – 38 (+3) (Тума – 10 (+1), Аверкиево – 5, Алексеево – 5, Криуша – 5 (+2), Первушкино – 3, Давыдово – 1, Егорово – 1, Кондаково – 1, Молькино – 1, Натальино – 1, Озерки – 1, Пилево – 1, Уткино – 1, Хараблино– 1, Щурово — 1);

- в Спас-Клепиках – 5;

- в Ряжском районе – 6 (+1) (Петрово - 2, Шереметьево - 2, Дегтяное – 1, Салтыки – 1 (+1));

- в г.Ряжск – 43 (+7);

- в Спасском районе – 19 (Спиртзаводской – 7, Павловка – 2, Сушки – 2, Брыкин Бор – 1, Гавриловское – 1, Ижевское – 1, Новики – 1, Огородниково – 1, Собчаково – 1, Старостеклянное – 1, Троица – 1);

- в г. Спасск-Рязанский – 18;

- в Захаровском районе - 16 (Смена – 5, Безлычное – 3, Елино – 2, Пупкино – 2, Добрые Пчелы – 1, Зимино – 1, Плахино – 1, Поливаново – 1);

- в с. Захарово - 2;

- в Шиловском районе – 22 (+1) (Лесной – 8, Желудёво – 4, Сановка – 3, Аделино – 1, Борки – 1, Елизаветинка – 2 (+1), Заполье – 1, Муратово – 1, Слобода – 1);

- в п. Шилово – 16;

- в Шацком районе – 18 (+1) (Казачья Слобода – 7, Черная Слобода – 3 (+1), Лесное Конобеево – 2, Новочернеево – 2, Высокое – 1, Печины – 1, Ольхи – 1, Сново-Здорово — 1);

- в г. Щацк – 13;

- в Чучковском районе – 4 (+1) (Мелихово – 3, Аладьино – 1 (+1));

- в п. Чучково – 11;

- в Ермишинском районе – 9 (Надежка – 3, Азеево – 2, Гремячий ключ – 2, Савватьма – 2);

- в п. Ермишь – 13 (+1);

- в Милославском районе – 8 (Кочуры – 3, Чернава – 3, Бугровка – 1, Змеевка – 1);

- в п. Милославское – 9;

- в Александро - Невском районе – 8 (+2) (Боровок – 6 (+1), Ленино – 2 (+1));

- в Александро-Невском – 6 (+4);

- в Ухоловском районе – 4 (+1) (Ольхи – 1 (+1), Поляки - 1, Покровское – 2);

- в п. Ухолово - 5;

- в Старожиловском районе – 5 (Панинская слобода – 2, Ивановское – 1, Истье – 1, Рязанские сады – 1);

- в р.п. Старожилово – 8;

- в Путятинском районе – 3 (Глебово - 1, Никитино – 1, Строевское - 1);

- с. Путятино – 3;

- в Кораблинском районе – 12 (+2) (Кипчаково – 5 (+1), Ключ – 4, Бобровинки – 2 (+1), Ковалинка — 1);

- в г. Кораблино – 5;

- Сапожковский район – 3 (Михеи – 2, Кривель – 1);

- в р.п. Сапожок – 2.

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