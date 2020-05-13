Рязанская область закупила аппараты ИВЛ, из-за которых погибли люди
В Рязанскую область закупили аппараты искусственной вентиляции легких той же марки, что загорелись в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.
Всего было приобретено десять аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода (входит в АО «КРЭТ»).
- Оборудование действительно было закуплено, но пока что не установлено. Теперь в соответствии с распоряжением Росздравнадзора их использование приостановили, - сообщили в минздраве Рязанской области.
Напомним, ночью 9 мая в Москве из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в отделении реанимации 50-й городской больницы С. И. Спасокукоцкого. Женщина, подключенная к аппарату, погибла. Утром 12 мая аналогичное оборудование загорелось в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли четыре пациента, которые не могли дышать самостоятельно, а также женщина из соседней палаты (читать подробнее).
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
«Задыхались от дыма, но спасали пациентов»: Врач рассказал, как загорелся аппарат ИВЛ, погубивший пятерых человек в больнице Петербурга
По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Рязани»