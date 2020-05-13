2020-05-13T16:44:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Рязанская область закупила аппараты ИВЛ, из-за которых погибли люди

Использование оборудования марки «Авента-М» приостановлено решением Росздравнадзора
Константин МОГИЛИН
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В Рязанскую область закупили аппараты искусственной вентиляции легких той же марки, что загорелись в больницах Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего было приобретено десять аппаратов ИВЛ марки «Авента-М» производства Уральского приборостроительного завода (входит в АО «КРЭТ»).

- Оборудование действительно было закуплено, но пока что не установлено. Теперь в соответствии с распоряжением Росздравнадзора их использование приостановили, - сообщили в минздраве Рязанской области.

Напомним, ночью 9 мая в Москве из-за замыкания в аппарате ИВЛ произошел пожар в отделении реанимации 50-й городской больницы С. И. Спасокукоцкого. Женщина, подключенная к аппарату, погибла. Утром 12 мая аналогичное оборудование загорелось в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге. Погибли четыре пациента, которые не могли дышать самостоятельно, а также женщина из соседней палаты (читать подробнее).

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По словам реаниматолога больницы Святого Георгия, из прибора вырвалось пламя в 10 сантиметров, которое стало быстро разгораться (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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