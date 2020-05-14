В Рязанской области новая возрастная группа вышла в лидеры по количеству заболевших COVID-19

14 Май 2020 2020-05-14T11:54:33+03:00

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в 11.00 14 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2123 случая COVID-19. Сюда входят 2028 человек с подтвержденным диагнозом (+89 за сутки) и 95 человек с первым положительным тестом.

Вырвавшаяся днем ранее возрастная группа 46-64 лет продолжает уходить в отрыв – подтверждено 762 случая (днем ранее было 719 случаев). Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет отстает уже довольно значительно – 748 подтвержденных случаев (днем ранее 717). Количество детей с диагнозом COVID-19 также продолжает расти – 210 подтвержденных случая (днем ранее 204).

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 748 человек;

- от 46 до 64 лет – 762 человека;

- от 65 до 80 лет – 244 человека;

- старше 80 лет – 64 человека;

- дети – 210 человек (3 недели; 1 месяц, 3 месяца, 8 месяцев, двое по 9 месяцев; шестнадцать по 1 году; восемь по 2 годика; десять по 3 годика; восемь по 4 года; четырнадцать по 5 лет; девять по 6 лет; восемь по 7 лет; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; десять по 10 лет; восемнадцать по 11 лет; семнадцать по 12 лет; девять по 13 лет; тринадцать по 14 лет; двенадцать по 15 лет; семь по 16 лет; шестнадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозам:

- от 18 до 45 лет – 36 человек;

- от 46 до 64 лет – 31 человек;

- от 65 до 80 лет – 13 человек;

- старше 80 лет – 4 человека;

- дети – 11 человек (двое по 1 году; 4 года; 7 лет; трое по 8 лет; 10 лет; 12 лет; двое по 15 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU