«Зеленая многоходовка Рязани» – скверы открыли, парки и набережные нет
В распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова о введении в регионе режима повышенной готовности 10 мая 2020 года (№ 151-рг) внесены очередные изменения.
В частности, из перечня запретов для посещения исключены скверы. Теперь они официально доступны для горожан. В тоже время парки и набережные пока по-прежнему посещать нельзя. Когда снимут ограничения на их посещение – не известно.
Распоряжение вступило в силу с 12 мая.
Напомним, что режим повышенной готовности в Рязанской области введен 17 марта 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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