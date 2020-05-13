2020-05-13T14:46:45+03:00
Общество

«Зеленая многоходовка Рязани» – скверы открыли, парки и набережные нет

Губернатор внес изменения в распоряжение о введении в регионе режима повышенной готовности
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Сквер имени Маргелова снова доступен для горожан.Сквер имени Маргелова снова доступен для горожан.
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В распоряжение губернатора Рязанской области Николая Любимова о введении в регионе режима повышенной готовности 10 мая 2020 года (№ 151-рг) внесены очередные изменения.

В частности, из перечня запретов для посещения исключены скверы. Теперь они официально доступны для горожан. В тоже время парки и набережные пока по-прежнему посещать нельзя. Когда снимут ограничения на их посещение – не известно.

Распоряжение вступило в силу с 12 мая.

Напомним, что режим повышенной готовности в Рязанской области введен 17 марта 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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