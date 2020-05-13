Фонтаны в Рязани не запускают из-за пандемии

13 Май 2020 2020-05-13T11:01:00+03:00

В 2019 году это произошло уже 1 мая. Теперь власти сроков не называют

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Запуск фонтанов в Рязани переносится на неопределенный срок, сообщила пресс-служба городской администрации 12 мая. Причина набила оскомину – «сложная эпидемиологическая обстановка», то есть пандемия коронавируса. Пока же Дирекция благоустройства продолжает подготовительные работы:

«На фонтанах проводится установка насосов, чистка и мойка, а также подключение к электроэнергии и водоснабжению. На этой неделе запланированы работы по расконсервации мультимедийного светомузыкального фонтана на Московском шоссе», - оповестили власти.

В администрации отметили, что на балансе ДБГ помимо названного находятся фонтаны на площадях Театральной, Победы, Соборной, а также по два фонтана у цирка и на площади Ленина.

Напомним, в 2019 году их полноценно запустили уже 1 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU