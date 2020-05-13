Несмотря на коронавирус, в Рязанской области начался армейский весенний призыв

13 Май 2020 2020-05-13T18:08:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказал военный комиссар Рязанского и Спасского районов Андрей Зубарев, по приказу вышестоящего командования призыв переносили несколько раз. Причина понятна: сложная эпидемиологическая обстановка. Обычно весенний призыв начинался 1 апреля, однако срок сначала передвинули на 13 апреля, а потом на 6 мая. В конце концов заседания призывных комиссий начались 12 мая. Завершиться призыв должен, как и положено, 15 июня.

Только из Рязанского района запланировано призвать на военную службу 86 юношей. Как пишут журналисты ИД «Пресса», в районном военкомате предприняты все меры предосторожности: у входа установлены флаконы с дезинфицирующим раствором и коробка с одноразовыми масками. Призывников встречают медики с термометром, весь персонал используют средства защиты – маски, перчатки и специальные одноразовые костюмы. Во всех кабинетах, где работает медкомисся, установлены ультрафиолетовые излучатели. На полу – разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Сбежавшего из рязанской войсковой части призывника задержали

Самоволка продлилась четыре дня. Проводится доследственная проверка (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!

ИСТОЧНИК KP.RU