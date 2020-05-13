2020-05-13T18:08:17+03:00
Политика

Несмотря на коронавирус, в Рязанской области начался армейский весенний призыв

До 15 июня только из Рязанского района планируют призвать 86 юношей
Иван АНТОНОВ
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Призывников обследуют в индивидуальных средствах защиты. Фото: ИД "Пресса".Призывников обследуют в индивидуальных средствах защиты. Фото: ИД "Пресса".
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Как рассказал военный комиссар Рязанского и Спасского районов Андрей Зубарев, по приказу вышестоящего командования призыв переносили несколько раз. Причина понятна: сложная эпидемиологическая обстановка. Обычно весенний призыв начинался 1 апреля, однако срок сначала передвинули на 13 апреля, а потом на 6 мая. В конце концов заседания призывных комиссий начались 12 мая. Завершиться призыв должен, как и положено, 15 июня.

Только из Рязанского района запланировано призвать на военную службу 86 юношей. Как пишут журналисты ИД «Пресса», в районном военкомате предприняты все меры предосторожности: у входа установлены флаконы с дезинфицирующим раствором и коробка с одноразовыми масками. Призывников встречают медики с термометром, весь персонал используют средства защиты – маски, перчатки и специальные одноразовые костюмы. Во всех кабинетах, где работает медкомисся, установлены ультрафиолетовые излучатели. На полу – разметка, напоминающая о необходимости соблюдения социальной дистанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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