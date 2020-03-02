2020-03-02T17:56:23+03:00
Происшествия

Сбежавшего из рязанской войсковой части призывника задержали

Самоволка продлилась четыре дня. Проводится доследственная проверка
Антон КОНОВАЛОВ
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В Рязани из войсковой части, которая базируется в поселке Дягилево, сбежал военнослужащий по призыву. Произошло это 22 февраля, а 26-го числа «срочника» задержали уже на территории Калужского гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Рязанского гарнизона 2 марта, по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Согласно уголовному кодексу, действия солдата могут квалифицировать по статье 337 «Самовольное оставление части или места службы». При продолжительности самоволки свыше двух, но не более 10 суток предусмотрено наказание в виде ареста (до полугода) или дисбата (до 1 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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