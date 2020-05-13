В Рязани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус
13 мая в Рязани скончалась 83-летняя женщина, у которой ранее подтвердился диагноз коронавирус, сообщает оперативная группа. Речь идет о 83-летней женщине.
По данным чиновников, пациентка имела в анамнезе тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи поддерживали жизнь женщины на аппарате ИВЛ в течение 2,5 недель.
«Однако, несмотря на все усилия специалистов, спасти ее не удалось. Окончательную причину смерти установят по результатам патологоанатомического исследования», - говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в стало известно о смерти двух человек, причиной смерти которых стал коронавирус (читать подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU