13 Май 2020 2020-05-13T22:10:34+03:00

В Рязани скончалась еще одна женщина с диагнозом коронавирус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У пациентки были проблемы с сердечно-сосудистой системой, но окончательная причина смерти будет установлена после исследования

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13 мая в Рязани скончалась 83-летняя женщина, у которой ранее подтвердился диагноз коронавирус, сообщает оперативная группа. Речь идет о 83-летней женщине.

По данным чиновников, пациентка имела в анамнезе тяжелые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Врачи поддерживали жизнь женщины на аппарате ИВЛ в течение 2,5 недель.

«Однако, несмотря на все усилия специалистов, спасти ее не удалось. Окончательную причину смерти установят по результатам патологоанатомического исследования», - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая в стало известно о смерти двух человек, причиной смерти которых стал коронавирус (читать подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU