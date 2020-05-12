Коронавирус в Рязани: оперштаб подтвердил смерть еще двух заболевших

12 Май 2020 2020-05-12T21:54:17+03:00

Таким образом, общее количество скончавшихся в регионе увеличилось до семи человек

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Вечером во вторник, 12 мая, оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Рязанской области подтвердил смерть еще двух пациентов от COVID-19. Согласно лабораторным гистологическим исследованиям смерть двоих мужчин наступила вследствие заражения коронавирусом.

Таким образом, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до семи.

Напомним, что по состоянию на 12 мая вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1939 человека. Из них 294 человека уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU