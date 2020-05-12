В Рязани за сутки коронавирусом заразились 98 человек, двое умерли
По данным оперативного штаба Правительства РФ, 12 мая в Рязани и области выявили еще 98 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировано 1842 случая заболевания.
Еще 97 положительных тестов находятся на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1939 человек.
Кроме того, согласно федеральным данным, в Рязани за сутки от коронавируса скончались еще два человека. Всего погибших – 7 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU