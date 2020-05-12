Рязанские больницы рискуют стать очагами распространения COVID­-19

11 мая Россия вышла на третье место в мире по уровню распространения коронавирусной инфекции. Только по официальным данным, в стране заразились более 221 тысячи человек. В Рязанской области на этот день было выявлено 1744 случая заболевания, и показатель попрежнему растет. В больницах скончались уже 13 наших земляков, у которых лабораторно был подтвержден COVID-19.

«МЫ МОЖЕМ НАЧАТЬ ТОЧЕЧНУЮ ОТМЕНУ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР»

На этом фоне глава региона Николай Любимов сообщил об отмене целого ряда ограничений, направленных на предотвращение распространения коварной, а значит, и очень опасной инфекции. Так, начиная с 12 мая, в Рязани к привычному режиму работы возвращается городской общественный транспорт. Так называемый разрывной график движения автобусов и троллейбусов, действовавший в областном центре на протяжении нескольких недель, был подвергнут критике, как со стороны горожан, так и волонтеров, помогающих пожилым людям. Также завершается круглосуточная работа всех карантинных постов, которые были установлены на въезде в регион. Смогут вернуться к работе и промышленные предприятия, не попавшие в список системообразующих, а также строительные компании и подрядные организации.

При этом Николай Любимов подчеркнул, что от того, насколько добросовестно рязанцы смогут исполнять все принятые решения, во многом зависит и дальнейшее продвижение по пути поэтапного снятия ограничений.

– В сложившихся условиях борьбы с пандемией коронавируса мы можем начать точечную отмену ограничительных мер, которые мешают гражданам и не ослабляют нашу борьбу с эпидемией, – отметил глава региона. – Это совсем не значит, что сразу можно будет пускаться во все тяжкие.

С таким безответственным поведением, которое, к сожалению, встречается среди рязанцев и гостей нашего региона сегодня, есть большой риск сделать все наши усилия напрасными. И мы будем вынуждены снова ужесточать меры, а не наоборот.

В больницах скончались уже 13 наших земляков, у которых лабораторно был подтвержден COVID­19.Фото: Алексей БУЛАТОВ

COVID-ДИССИДЕНСТВО И ТЕОРИИ ЗАГОВОРА

И действительно, когда видишь толпы рязанцев, свободно гуляющих по улицам города без средств индивидуальной защиты, складывается ощущение, что ограничения были сняты уже пару недель назад. Как такое игнорирование противоэпидемических мер скажется на росте заболеваемости, в ближайшее время покажет статистика. Но говорить о том, что пик пандемии уже пройден, пока еще очень рано.

Здесь также необходимо отметить, что многие жители региона вообще не верят в существование опасной инфекции. Корреспонденту «КП» неоднократно приходилось слышать от наших с вами земляков различные теории заговора о том, что вся ситуация с пандемией связана с планами «мирового правительства» установить тотальную слежку за гражданами, или же о том, что все это придумали фармакологические компании, желающие освоить триллионные бюджеты на поисках вакцины. К сожалению, эти «эксперты», видимо, поймут всю опасность ситуации только тогда, когда начнут погибать их близкие.

НЕТ ДИАГНОЗА, НЕ БУДЕТ БОЛЬНИЧНОГО?

Но если безответственность людей можно хотя бы объяснить низким уровнем образования и культуры, то поведение медиков и чиновников от здравоохранения, отказывающихся изолировать граждан, побывавших в контакте с потенциально больными, ничем иным, как преступной халатностью, назвать не поворачивается язык.

В качестве примера приведем историю, которую нам и всему городу поведал рязанец Анатолий Тверитнев. Молодой человек рассказал об отказе медицинских работников выдавать больничные листы людям, находившимся в тесном контакте с заболевшими COVID19.

По словам Анатолия, у коллеги его матери, работающей в областном клиническом онкологическом диспансере, диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще одна ее 45летняя коллега позже скончалась. Несколько дней назад недомогание почувствовала и мама молодого человека. Женщина сразу же обратилась в медицинское учреждение, однако госпитализировали в ОКБ ее только на седьмой день после появления первых характерных симптомов.

При этом, по словам молодого человека, его мать проживает с отцом и бабушкой, но ни о каких больничных листах для них даже не шло и речи.

– Им сообщили, что ни отцу, ни бабушке больничные не положены, так как у мамы лабораторно еще не подтвердился диагноз COVID19. При этом моя бабушка продолжает работать, так как без документа она просто не может туда не ходить, – поделился с корреспондентом «Комсомолки» Анатолий Тверитнев. – В то же время моя бабушка работает в роддоме №1, и, хотя никаких симптомов пока у нее нет, ситуация очень опасная.

В разговоре с «КП» Анатолий уточнил, что симптомы ОРВИ появились еще у одной коллеги его мамы, а у нее развилась пневмония с поражением 50% легких. Ей дают кислород и делают внутривенные капельные вливания.

Говорить о том, что пик пандемии уже пройден, пока еще очень рано.Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ДЕРЖИМСЯ ИЗ ПОСЛЕДНИХ СИЛ»

Мы поговорили на условиях анонимности с одной из сотрудниц рязанского онкологического диспансера, которая рассказала об очень непростой ситуации, сложившейся там.

– Из-за всего этого больница испытывает острую нехватку медиков, часть сотрудников уже заразилась, другая часть, побывавшая с ними в контакте, была вынуждена уйти на карантин. Но мы все равно держимся из последних сил, так как понимаем, что если нас закроют, люди простонапросто останутся без специализированной медицинской помощи. Среди пациентов ни одного заболевшего пока нет. Все врачи и медсестры подходят к ним исключительно в средствах защиты.

А вот в ординаторских маски снимаем, и, полагаю, что именно изза этого и заражаются сотрудники. Ординаторские у нас очень маленькие, поэтому медики находятся там в тесноте, – поделилась собеседница «КП».

Ситуация, о которой нам рассказали, просто ужасает. Если все действительно так, то как минимум два подведомственных региональному минздраву учреждения рискуют стать (если уже не стали) очагами распространения коронавируса. Чем именно вызвано такое безответственное отношение к жизням и здоровью людей, остается только гадать.

Справедливости ради стоит отметить, что подобное наблюдается далеко не везде. Так, в разговоре с «Комсомолкой» врач одной из рязанских поликлиник рассказала, что у них сейчас на больничный отправляют людей с любыми признаками ОРВИ и даже тех, у кого диагноз лабораторно еще не подтвержден.

– Мы в обязательном порядке изолируем граждан, побывавших в контакте с зараженными COVID19 вне зависимости от того, есть у них симптомы или нет. Некоторые просто находятся у себя дома на самоизоляции, других отправляем в обсервацию. Происходит это до тех пор, пока человек не сдаст два отрицательных теста, иначе риск очень велик, – поделилась наша собеседница.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После появления этой информации корреспондент «Комсомолки» сразу же обратился за разъяснениями в региональный минздрав к начальнику отдела по обеспечению деятельности министерства Ирине Кузьминовой, которая контактирует со СМИ. Однако, несмотря на чрезвычайную общественную важность этой темы, наш вопрос повис в воздухе. Ответа мы прождали практически сутки и на момент отправки номера в печать так его и не получили. Надеемся, что компетентные специалисты все же прояснят нам эту щекотливую ситуацию.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По городу поползли слухи о том, что в аптеках закончились термометры для измерения температуры тела. Однако, проверяя эту информацию, мы убедились в том, что приборы закончилась лишь в некоторых из них. Побывав в восьми аптеках областного центра, наш корреспондент убедился в том, что там в продаже термометры есть. Причем это касается, как ртутных приборов, так и электронных. Цены на классические градусники варьируются от 99 до 114 рублей, электронные в среднем стоят 300-350 рублей.