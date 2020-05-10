Коронавирус в Рязани: мужчина пожаловался на бездействие медиков
Рязанец Анатолий Тверитнев рассказал об отказе медицинских работников выдавать больничные листы людям, находившимся в тестом контакте с заболевшими COVID-19.
Анатолий рассказал, что у коллеги его матери диагностировали коронавирусную инфекцию. Еще одна ее 45-летняя коллега позже скончалась. Несколько дней назад недомогание почувствовала и мама молодого человека. Женщина сразу же обратилась в медицинское учреждение, однако госпитализировали в ОКБ ее только на седьмой день после появления первых характерных симптомов.
При этом, по словам молодого человека, его мать проживает с отцом и бабушкой, но ни о каких больничных листах для них даже не шло и речи.
«Вчера звонил бабушке, спросить, как она чувствует себя. Она была на работе и сказала, что все хорошо. Знаете, где работает бабушка? В роддоме», - написал в своем сообщении Анатолий Тверитнев.
После появления этой информации корреспондент «Комсомолки» сразу же обратился за разъяснениями в региональный минздрав, к начальнику отдела по обеспечению деятельности министерства Ирине Кузьминовой, которая контактирует со СМИ. Однако, несмотря на чрезвычайную общественность важность этой темы, наш вопрос повис в воздухе. Надеемся, что компетентные специалисты все же прояснят нам эту щекотливую ситуацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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