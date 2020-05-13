2020-05-13T20:38:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Николай Любимов ввел масочный режим во всем регионе

Ранее эта мера носила лишь рекомендательный характер
Антон ВОХЕЧ
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Отныне все должны носить маски. Защитные.Отныне все должны носить маски. Защитные.Фото: Павел АВЕРИН
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В Рязанской области ввели обязательный масочный режим. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовали 13 мая.

Согласно документу, использование повязок, масок, респираторов и перчаток становится обязательным. Это рязанцы обязаны делать:

- при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг;

- при совершении поездок в транспорте общего пользования, легковом такси;

- при нахождении на остановках общественного транспорта, в зданиях железнодорожных и иных вокзалов, в других общественных местах.

Отметим, что ранее эта мера носила рекомендательный характер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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