Коронавирус в Рязани и области, последние новости на 13 мая: 1842 человека заразились, 97 - на подтверждении

«Комсомолка» продолжает вместе с вами следить за последними новостями о коронавирусе в Рязани и области на 13 мая 2020 года. Публикуем актуальную статистику и рассказываем о самых важных событиях.

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13 мая 0:00 - в Рязани и области зарегистрировано 1842 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Еще 97 положительных тестов отправлены на подтверждении в Роспотребнадзоре. Таким образом, вместе с условно зараженными под контролем врачей находятся 1939 человек.

12 мая увеличилось количество скончавшихся в регионе от COVID-19. Печальный список пополнили еще два человека. Всего погибших – 7 человек. Вместе с тем заметно увеличилось и количество выздоровевших. 12 мая выписаны из больниц 56 рязанцев. Таким образом, с начала пандемии общее количество поправившихся составило 294 человека.

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Тревожная новость минувшим днем пришла из Городской детской поликлиники №1. Там коронавирусной инфекцией заразилась одна из сотрудниц. «Болезнь протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное. В ходе эпидрасследования установлено, что заражение произошло не в поликлинике», - говорится в официальном комментарии.

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Также днем 12 мая врач-эпидемиолог высшей категории рязанской поликлиники №4 Евгения Артамонова рассказала, как отличить коронавирус от ОРЗ, гриппа, ОРВИ и других подобных инфекций.

— Основные признаки заражения коронавирусом – это повышение температуры тела, кашель, одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, — говорит специалист. — Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита (подробности).

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Что касается географии COVID-19 в регионе, то она продолжает расширяться. На карте COVID-19 появилось еще семь населенных пунктов Рязанской области: Коростово (Рязанский район), Гуменки, Старые Кельцы (оба – Скопинский район), Погореловский (Пронский район), Выселки, Раменки (оба – Рыбновский район), Новики (Спасский район). Подробную статистику смотрите по ссылке.

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