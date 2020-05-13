Коронавирус в Рязани: количество заболевших детей превысило цифру 200

13 Май 2020 2020-05-13T12:41:32+03:00

По данным на 13 мая в регионе диагноз COVID-19 поставили 204 ребенку

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в полдень 13 мая обновил данные по возрастному составу заболевших. Напомним, что совокупно с начала пандемии в регионе выявили 2028 случаев COVID-19. Сюда входят 1939 человек с подтвержденным диагнозом (+97 за сутки) и 89 человек с первым положительным тестом.

В лидеры по количеству заболевших впервые с начала массового распространения инфекции вышла возрастная группа 46-64 лет – подтверждено 719 случаев. Лидировавшая долгое время возрастная группа 18-45 лет отстает незначительно – 717 подтвержденных случаев. Количество детей с диагнозом COVID-19 превысило цифру 200 – 204 подтвержденных случая.

ПОДРОБНАЯ СТАТИСТИКА.

С подтвержденным диагнозом COVID-19:

- от 18 до 45 лет – 717 человек;

- от 46 до 64 лет – 719 человек;

- от 65 до 80 лет – 236 человек;

- старше 80 лет – 63 человека;

- дети – 204 человека (3 недели; 1, 3, 8, двое по 9 месяцев; шестнадцать по 1 году; восемь по 2 годика; десять по 3 года; семь по 4 года; тринадцать по 5 лет; девять по 6 лет; восемь по 7 лет; семнадцать по 8 лет; двенадцать по 9 лет; девять по 10 лет; восемнадцать по 11 лет; шестнадцать по 12 лет; девять по 13 лет; тринадцать по 14 лет; двенадцать по 15 лет; шесть по 16 лет; пятнадцать по 17 лет).

С условно подтвержденным диагнозом:

- от 18 до 45 лет – 31 человек;

- от 46 до 64 лет – 43 человека;

- от 65 до 80 лет – 8 человек;

- старше 80 лет – 1 человек;

- дети – 6 человек (4; 5; 10; 12; 16; 17 лет).

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ИСТОЧНИК KP.RU